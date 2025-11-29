UNA PERICIA DE LA POLICÍA FEDERAL COMPLICA AL DUEÑO DE SUR FINANZAS POR MANIOBRAS CON EL DÓLAR DURANTE EL CEPO

Un informe elaborado por los peritos contables de la Policía Federal Argentina (PFA) incorporó nuevos elementos que comprometen al financista Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y figura de creciente peso en el mundo del fútbol argentino.

El documento, que ya forma parte del expediente, analiza presuntas maniobras realizadas durante la pandemia para obtener dólares al tipo de cambio oficial y luego revenderlos en el mercado informal, esquivando las restricciones cambiarias vigentes y obteniendo altos niveles de ganancia.

La causa es tramitada por la jueza federal María Eugenia Capuchetti y por el fiscal Eduardo Taiano.

Según fuentes judiciales, el informe fue requerido cuando se abrió la pesquisa, en 2021, y volvió a cobrar relevancia en las últimas semanas, luego de que la jueza pidiera recuperar la causa —que estaba delegada en Taiano— para retomar el control directo de la investigación.

Con el dictamen pericial adentro del expediente, la causa ahora pone bajo la lupa las operatorias de Sur Finanzas durante los años del cepo más estricto: el trabajo de la PFA analiza movimientos y transacciones que, según los especialistas contables, habrían violado la normativa del Banco Central.

Las operaciones detectadas consistirían en la compra de dólar oficial a través de mecanismos permitidos para ciertos perfiles de clientes y, en paralelo, la reventa del mismo dinero a cotización del dólar blue, en un diferencial que generaba ganancias inmediatas. De alguna manera se investiga si se saltearon el cepo.

Ahora se espera una ampliación de las medidas de prueba: la jueza solicitó información sobre las otras causas en curso contra Vallejo con el objetivo de cruzar datos y establecer si existió un patrón común entre las operatorias investigadas.

Las próximas pericias ya no las realizará la Policía Federal sino la Gendarmería. Por ahora el resultado del informe hecho por la primera fuerza arrojó resultados que complican a Vallejos y a otras 20 firmas que habrían realizado una operatoria similar.

El jueves la jueza federal Capuchetti ordenó el levantamiento del secret fiscal y bancario de Vallejo y 14 empresas vinculadas. A su vez pidió copias de otros expedientes en los que también está involucrado el dueño de Sur Finanzas.

Sur Finanzas: las otras causas que complican a Ariel Vallejo

El Gobierno denunció por lavado de dinero y evasión al financista Ariel Vallejo, ligado al Chiqui Tapia. (Foto: Instagram/ Arielvallejo_)

El expediente de Capuchetti —originado en 2021— no es la única causa que complica a Vallejo. A esta investigación se suman otros frentes abiertos en la Justicia Federal:

Causa PROCELAC – Penal Económico (lavado): analiza maniobras de presunto blanqueo vinculadas al rol de Sur Finanzas en el circuito financiero paralelo y al desembarco del empresario en el fútbol profesional.

analiza maniobras de presunto blanqueo vinculadas al rol de Sur Finanzas en el circuito financiero paralelo y al desembarco del empresario en el fútbol profesional. Causa DGI – Fiscalía Federal de Quilmes: investiga evasión y posible lavado a partir de movimientos por $880.000 millones dentro de la billetera virtual de Sur Finanzas. La DGI detectó que el 31% de los usuarios no estaba categorizado , que el 9% era apócrifo y que el 27% eran monotributistas sin capacidad económica . Las empresas apócrifas movieron $72.000 millones .

investiga evasión y posible lavado a partir de movimientos por dentro de la billetera virtual de Sur Finanzas. La DGI detectó que , que y que . Las empresas apócrifas movieron . Causa en el juzgado de María Servini: analiza otras operaciones financieras del grupo ligado a Vallejo.

A ese escenario se suma la causa ANDIS, donde Sur Finanzas apareció mencionada por el uso de su aplicación de criptomonedas NEBLOCKSHAIN, presuntamente utilizada para convertir parte del dinero proveniente de coimas en licitaciones direccionadas. Ese hallazgo derivó recientemente en un allanamiento a la financiera, en Adrogúe.

La posición de Vallejo en el fútbol —su financiera es sponsor de la Copa de la Liga Profesional y estuvo presente en camisetas de decenas de clubes; además de que Vallejo se reunió en varias oportunidades con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia— es otro elemento que despierta interés en la Justicia, aunque por ahora el foco está puesto exclusivamente en las operaciones financieras.