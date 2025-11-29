EL GOBERNADOR ZDERO ENCABEZÓ EL 138° ANIVERSARIO DE COLONIA POPULAR Y DESTACÓ EL CRECIMIENTO DE LA COMUNIDAD

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En su discurso, el gobernador Zdero destacó el valor histórico y emocional del aniversario de la localidad. “Son 138 años de vida, de historia, de sueños. Este acto nos permite ratificar nuestra esencia y transmitir estos valores a las nuevas generaciones”, expresó.

El mandatario provincial, acompañó anoche a la comunidad de Colonia Popular y a su intendente, Mariela Soto, en este nuevo aniversario, en el cual valoró el trabajo del municipio y los cambios visibles en la localidad. “Hoy se nota una gestión que le dio una impronta propia y embellece el perfil urbano sin perder la esencia. Se puede observar tranquilidad, hermandad y solidaridad en Colonia Popular; estos valores hay que defenderlos y sostenerlos”, afirmó.

Zdero repasó además obras y mejoras ejecutadas junto al municipio, como las intervenciones en el sistema de agua potable, la iluminación del predio del acto, la instalación del centro de monitoreo, la construcción de viviendas y la entrega de títulos de propiedad.

“Es nuestra obligación moral seguir transformando esta provincia y hacer del Chaco un lugar digno de ser vivido. Tienen el compromiso de un gobierno y de un gobernador que los va a acompañar”, concluyó.

Durante la ceremonia, la Fundación Soy Chaco junto a su directora, María Martina, entregó equipamientos destinados a fortalecer el trabajo comunitario. Además, el Grupo de Adultos Mayores fue beneficiado con un equipo de sonido para acompañar sus actividades sociales y recreativas. En la misma jornada, familias de Colonia Popular recibieron sus títulos de propiedad tras más de 30 años de espera.

”Cuando hay decisión política y trabajo serio, los resultados llegan”

La intendente Mariela Soto resaltó el valor del aniversario y el reconocimiento a los pioneros de la comunidad. “Este aniversario nos invita a reconocer el esfuerzo de quienes fundaron nuestra localidad y a mirar hacia adelante con la convicción de que las cosas importantes requieren tiempo, gestión y compromiso”, expresó.

Agradeció al gobernador y al Ejecutivo provincial por el acompañamiento constante: “Los resultados están a la vista. Cuando hay decisión política y trabajo serio, los resultados llegan”.

Soto sostuvo que el apoyo de los vecinos es fundamental para seguir avanzando: “Me llena de alegría el reconocimiento de la comunidad. No es solo para mí, sino para todo el equipo. Nos propusimos mejorar y hacer las cosas de una manera distinta. Gracias a la confianza de mi pueblo, hoy Colonia Popular es el pueblo que siempre soñamos”.

Acompañaron el secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico; el subsecretario de Municipio, Marcelo Barrios; el presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y de Vivienda (IPDUV), Fernando Berecoechea, la directora Ejecutiva de la Fundación Soy Chaco, María Martina, junto a demás autoridades provinciales y legislativas.

Relacionado