TRUMP HABLÓ CON MADURO Y LE ADVIRTIÓ QUE EEUU MULTIPLICARÁ LAS ACCIONES MILITARES SI NO ABANDONA CARACAS EN EL CORTO PLAZO

Donald Trump advirtió a Nicolás Maduro que Estados Unidos multiplicará sus acciones militares, si no abandona Caracas junto a las principales figuras de la dictadura venezolana

(Desde Washington, Estados Unidos) Durante el pasado fin de semana, Donald Trump mantuvo una conversación telefónica con Nicolás Maduro para advertir que Estados Unidos multiplicará las acciones militares, si no abandona Caracas en el corto plazo.

El secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional, Marco Rubio, participó de la comunicación que mantuvieron el líder republicano y el dictador de Venezuela.

La inclusión de Rubio en el contacto con Maduro implica que la administración republicana ya descartó tácticas alternativas con el régimen populista -contratos petroleros, por ejemplo-, que se proponían en otros espacios de poder en la Casa Blanca como vía de negociación para iniciar la transición venezolana.

En su conversación con Maduro, Trump no propuso una mesa de negociación, ni una hoja de ruta para permitir que el dictador de Venezuela gane tiempo a su favor frente al cerco militar desplegado por el Pentágono.

Al contrario, el presidente de Estados Unidos ratificó ante Maduro su decisión política de terminar con los carteles de la droga que actúan bajó la protección del Palacio de Miraflores.

Donald Trump y Marco Rubio en la Casa Blanca, (Washington, Estados Unidos)

Durante la conversación telefónica, Trump dejó establecido que junto a Maduro deben abandonar Venezuela las principales figuras del régimen que se beneficiaron con los negocios ilegales -drogas, armas, petróleo- y montaron un sistema represivo que viola sistemáticamente los derechos humanos.

En este contexto, si el dictador venezolano abandona Caracas como exige Trump, a su lado deberían huir -al menos- Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, miembros clave de la nomenclatura que opera con Maduro.

Al comienzo de las negociaciones secretas entre la administración republicana y la dictadura de Venezuela se analizó la posibilidad de permitir que Maduro abandone Caracas y que la transición democrática quedara en manos de Delcy y Jorge Rodríguez.

Ahora, ni eso: Trump exige que Maduro y sus jerarcas escapen en el corto plazo.

Nicolás Maduro y Delcy Rodriguez durante un acto electoral en Caracas, (Venezuela)

Trump aseguró a Maduro que la presión política y militar sobre el régimen se multiplicaría en el tiempo, y cumplió con su palabra.

Horas después de la comunicación telefónica con Maduro, la Secretaría de Estado confirmaba que el Cartel de los Soles era designado como Organización Terrorista Extranjera (FTO).

Maduro es el jefe del Cartel de los Soles, y su designación como Organización Terrorista Extranjera permite a la administración Trump acorralar al régimen populista.

El Pentágono montó un cerco militar frente a las costas de Venezuela, mientras que la Secretaria del Tesoro y el Departamento de Estado tienen todos los recursos jurídicos que permiten asfixiar a la dictadura y atacar blancos estratégicos en territorio venezolano.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, reiteró que “nada está descartado” sobre Venezuela

Sólo Trump y Rubio conocen a fondo los próximos pasos de la ofensiva militar sobre Venezuela, pero en la Casa Blanca ya hay una certeza: las operaciones se profundizarán entre principios de diciembre y mediados de enero, y los blancos están en Venezuela y pertenecen a la infraestructura y la logística del Cartel de los Soles.

“Probablemente han notado que las personas ya no quieren entregar las drogas por mar, y empezaremos a detenerlos por tierra. Además, por tierra es más fácil, pero eso va a comenzar muy pronto. Les advertimos de que dejaran de enviar veneno a nuestro país”, aseguró Trump durante un contacto vía zoom que mantuvo con militares durante el Día de Acción de Gracias.

Donald Trump habla a los militares durante el Día de Acción de Gracias (Florida, Estados Unidos)

Ante una pregunta puntual, la Casa Blanca descartó que Trump y Maduro puedan encontrarse para pactar la transición en Venezuela.

Edmundo González Urrutia y María Corina Machado -líderes de la oposición- aguardan que Maduro abandone Caracas para ponerse al frente del gobierno democrático.

Una posibilidad que la administración republicana cree posible ante la presión que Trump está ejerciendo sobre Maduro.