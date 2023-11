UNA MUJER SE INTERPUSO ENTRE UNA SERPIENTE Y SU BEBE Y TERMINÓ MORDIDA POR LA YARARÁ

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El accidente doméstico, ocurrió en la localidad de Machagai, una serpiente ingresó a un domicilio, en ese lugar había un bebé, fue por eso que una joven de 23 años al notar la presencia del animal quiso cuidar al niño y evitó que se acercara al reptil, interponiendo su pie, de esa manera terminó mordida.

La mujer quiso empujar al animal para quitarlo del lugar donde estaba, pero no lo logró, y así fue que la serpiente Yarará (Bhotrops) la mordió.

En primer lugar, es relevante destacar que, «incidentes de esta naturaleza son recurrentes», por ese motivo es crucial la educación en torno a estos eventos. «Nuestra fundación ha dedicado años de esfuerzos continuos a la concienciación sobre este tema, reafirmando que la educación acerca de los ofidios constituye un factor determinante para evitar accidentes y salvar vidas», destacó Monzón.

En ese sentido, afirmó: «Lo que se pretende es aprender a convivir con la fauna silvestres y las distintas especies», y resaltó que, «esos animales también se van adaptando a vivir en zonas periurbanas y urbanizadas».

Además, Monzón aclaró que no es tan fácil deshacerse de estos animales: «Si ‘rescatamos’ con la intención de que no les pase nada, en dos meses tenemos 400 o 500 animales encerrados que se enferman, mueren y por eso no hay donde liberarlos».

Y concluyó con la recomendación de que que, si el animal no está lastimado o no requiere intervención veterinaria, lo mejor es no tocarlo. «Si el animal fuera venenoso o se diera otro escenario en el cual requiera realmente quitarlo de ahí, sería otra situación».

