UNA MUJER DENUNCIA QUE VIVE AMENAZADA DE MUERTE POR SU CUÑADO: «VIVIMOS CON MIEDO Y NADIE HACE NADA»

Una vecina del Barrio Mitre, en Sáenz Peña, viene denunciando en las dependencias policiales de la localidad las constantes amenazas que recibe por parte de su cuñado, quien, desde que murió su marido, pretende quedarse con el taller mecánico que era propiedad del difunto y ahora quedó en poder de sus hijos.

La damnificada detalló que recibe amenazas permanentemente y es blanco de robos en el taller, incluso debió soportar el incendio de lugar provocado por este hombre.

Todas las denuncias están realizadas tanto en la comisaria como en la Fiscalía, pero «nadie hace nada», reclama G.M, aclarando que las mismas se realizaron por amenazas. «Desde que falleció mi esposo estamos sufriendo constantes amenazas de este señor, estoy cansada de hacer denuncias, la Fiscalía nunca toma medidas al respecto. Vivimos con miedo, porque este señor dijo que me va a prender fuego la casa y el taller», señaló.

Cansada de no obtener respuesta en la Justicia, recurrió a los medios de comunicación donde relató el calvario que vive casi a diario. El último ataque sufrió fue el pasado 22 de septiembre, a pesar que desde hace dos años tiene una perimetral todos los días pasa por la vivienda e insulta y amenaza a sus ocupantes.

En contacto con Diario Chaco, la mujer comentó que el pasado 22 de septiembre este hombre (hermano de su esposo fallecido) llegó con una barra de hierro al taller, mientras estaba con una persona que realiza trabajos particulares y colabora en el taller. «Llegó y me gritó te voy a matar, te voy a arrancar la cabeza con este fierro», detalló. En el momento, el agresor quiso golpearla en la cabeza y la mujer fue auxiliada por la otra persona presente.

Tras lo ocurrido, el sujeto también le robó el celular y otros objetos. Unos vecinos se acercaron a ayudar y lo sacaron del lugar, pero «seguía gritando que a la tarde iba a volver al taller y la iba a matar y quedarse con el negocio».

«El hombre es hermano de mi difunto esposo y este problema es de vieja data. Intenta usurpar el taller, pero a costa de la vida de mis hijas y la mía», señaló la víctima.

La denuncia por este nuevo ataque fue realizada en la División de Violencia Familiar y de Género y mientras estaba allí, el hombre volvió al taller cuando sus hijas estaban trabajando.

La mujer se quejó por la lentitud de la Justicia, «nadie hace nada, el fiscal está esperando que este hombre mate a mis hijas o a mí», lamentó.

Mencionó la ciudadana que lo que pretende su cuñado es «apropiarse del taller y como sabe que nosotras somos todas mujeres, tres mayores y una menor, vive atemorizándonos, pero hoy pasó los límites. Todos los días me dice que me va a matar, nos amenaza a las cuatro. Necesito resguardo, tiene una perimetral pero no hace caso».

G.M. pide a los fiscales que actúen antes que ocurra una desgracia, «estoy cansada de tanta amenaza y atropello» dijo con impotencia la denunciante.

