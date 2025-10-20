UNA FALLA EN LOS SERVICIOS WEB DE AMAZON PROVOCÓ CAÍDAS EN BILLETERAS VIRTUALES, APPS Y JUEGOS A NIVEL GLOBAL

Falla en la nube de Amazon: entre los muchos afectados figuran Fortnite, Snapchat y el asistente Alexa. (Foto: Reuters/Anushree Fadnavis)

La semana laboral comenzó con gran agitación en la escena digital debido a fallas en el funcionamiento de numerosos servicios online, en todo el mundo. El apagón que afectó a billeteras electrónicas, videojuegos, aplicaciones, IAs y programas es la consecuencia de averías en AWS, una infraestructura en la nube de la compañía estadounidense Amazon que sustenta el funcionamiento de múltiples plataformas.

En el listado de afectados aparecen el juego Fortnite: Batlle Royale, la red social Snapchat, el programa de diseño Canva, el chatbot de OpenAI ChatGPT, y el asistente virtual Alexa, que pertenece a la propia Amazon. También tuvieron problemas la startup Perplexity, especializada en Inteligencia Artificial, y la bolsa de criptomonedas Coinbase.

El apagón digital del lunes deriva de fallas en la plataforma AWS de Amazon. (Foto: Reuters/Noah Berger)

En la Argentina, se registraron problemas para hacer pagos con billeteras electrónicas, situación que derivó, entre otros inconvenientes, en la imposibilidad de comprar pasajes en el transporte público a través de esos medios.

Falla en Amazon AWS: “Importantes índices de error”

En un comunicado oficial, la empresa con sede central en Seattle, Washington, confirmó las interrupciones en su unidad de servicios en la nube, AWS: “Podemos confirmar importantes índices de error en los pedidos enviados a una base de datos usada por numerosas aplicaciones web y juegos en línea”, señalaron.

(Fuente: DownDetector)

En DownDetector, un sitio web que registra los apagones digitales basándose en los reportes de usuarios, también dio cuenta de las fallas en AWS que comenzaron durante las primeras horas del lunes.

En una actualización, la firma estadounidense informó que comenzó a detectar la recuperación de las prestaciones que se vieron afectadas, luego de varias horas de inconvenientes. “Continuamos trabajando para lograr una resolución completa y proporcionaremos actualizaciones a medida que tengamos más información”, agregaron a la espera de la remediación.

¿Cómo se originó la falla en Amazon AWS?

En el sitio web oficial que monitorea el funcionamiento de la unidad AWS indicó que los inconvenientes se registraron en “múltiples servicios en Virginia del Norte”, en instalaciones de la firma en Estados Unidos.

Siguiendo a la publicación The Verge, en esa misma región se originaron interrupciones en los servicios de AWS en 2020, 2021 y 2023 “obligando a varios sitios web y plataformas a permanecer fuera de línea antes de que se restablezca el servicio normal”.

Servicios fundamentales comprometidos

“Esta importante interrupción en línea subraya una cruda realidad: las operaciones comerciales asociadas con un proveedor crítico en una región pueden convertirse en una cascada de inestabilidad global”, observó el especialista en informática Rimesh Patel, cuyas declaraciones recoge El País de España.

AWS de Amazon sustenta el funcionamiento de múltiples servicios digitales en el mundo. (Foto: Reuters/Dado Ruvic)

“Lo que comenzó como una interrupción del servicio se ha extendido hacia afuera, comprometiendo potencialmente los sistemas clave al comienzo de la semana laboral, una ilustración de cómo la resiliencia de la cadena de suministro y la infraestructura debe estar en la mente de todas las organizaciones”, concluyó el experto.