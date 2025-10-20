QUIÉN ES EL LOCO AMÍN: MATÓ A SU MUJER, SE BURLÓ DE LOS JUECES QUE LO CONDENARON Y TIENE SALIDAS TRANSITORIAS

Amín fue condenado a perpetua en 2009 por el crimen de su esposa, María Marta Arias. (Foto: gentileza La Gaceta/ captura TN).

La madrugada del 28 de octubre de 2007, el espanto se apoderó de un hotel en pleno centro de la ciudad de Tucumán. Ese día Pablo Amín fue encontrado, completamente desnudo, golpeando el cuerpo de su esposa María Marta Arias contra el piso. La escena era dantesca: le había arrancado los ojos.

Cuando el personal del hotel y la policía llegaron, Amín lanzó: “No soy yo. Esto es obra del demonio”. En medio del caos, también pidió agua, aseguró que se había tragado el anillo de casamiento y buscó justificarse: “No se preocupen, estoy en estado de emoción violenta”. Dos años después, la Justicia lo condenó a prisión perpetua.

A 18 años del brutal asesinato de María Marta, Amín ya goza de salidas transitorias y está cada vez más cerca de acceder al régimen de semilibertad para trabajar fuera de la cárcel. Alrededor de esta situación, hay polémica y posturas encontradas.

“Más allá de la cuestión procesal por el cumplimiento de los plazos, esto sigue siendo una cuestión facultativa del juez. Consideramos que le deberían haber negado el beneficio y que deberían negarle lo que sigue”, dijo a TN Mario Leiva Haro, el abogado que representa a la familia de la víctima.

María Marta tenía 23 años cuando la asesinó su esposo, en 2007. (Foto: captura TN).

Y argumentó: “Amín no solamente no reflexionó ni asumió el hecho sino que lo sigue negando, dice que solo se acuerda que la ahorcó y nada más”.

Además, el letrado remarcó que el condenado “dejó el tratamiento psiquiátrico y que ya no se medica”, ambas condiciones determinantes a la hora de evaluar su posible reinserción en la sociedad.

Por su parte, la abogada defensora de Amín, Ruth Mariela Mayer, explicó a este medio: “Hace dos años solicité salidas transitorias porque ya había cumplido la mitad de la condena y todos los informes, – psicológicos, psiquiátricos, conducta en el penal-, fueron favorables”.

Asimismo la letrada salió al cruce de los rumores que indicaban que Pablo Amín ya camina como cualquier hombre libre por la calle. “Él tiene controles de salud mental, los médicos lo ven antes de salir y también cuando regresa, lo acompañan tres guardias y tiene un dispositivo electrónico. No existe ninguna posibilidad de que lo hayan visto caminando en la vía pública”.

Mientras espera una resolución de la Justicia respecto de una posible ampliación de los permisos para su defendido y basada en el informe del médico psiquiatra que trabajó con él desde el momento del hecho, Mayer subrayó: “Pablo no va a volver a matar”.

Un matrimonio fugaz y una noche de furia

Amín tenía 24 años cuando asesinó a su esposa María Marta, un año menor que él. Ambos eran de Santiago del Estero y trabajaban vendiendo productos dietéticos.

Llevaban apenas tres meses de casados cuando, en octubre de 2007, viajaron a Tucumán para participar de un encuentro regional de la empresa en la que trabajaban. Todo transcurría con normalidad hasta que, repentinamente, Amín protagonizó una serie de episodios extraños.

Horas antes del crimen, Amín irrumpió en una iglesia y se bautizó. (Foto: X/@esuncrimen).

Según reconstruyeron las crónicas policiales de ese momento, en las horas previas al crimen Amín tuvo una discusión en el evento, se fue abruptamente, irrumpió en una iglesia para bautizarse y terminó demorado por la Policía.

Después de recibir asistencia médica en el hospital, cenó con amigos como si nada hubiera pasado pero, ya en la madrugada del 28 de octubre, la violencia estalló: asesinó a su esposa de la forma más cruel.

Horror en la habitación 514

Según el expediente judicial, Amín y Arias volvieron de la cena al hotel Catalinas Park, subieron al ascensor de la mano y se dirigieron a la habitación 514, donde estaban alojados.

Experto en artes marciales, Amín atacó a su esposa mientras dormía utilizando fuertes maniobras de estrangulamiento. Después, mutiló su cuerpo y el ensañamiento fue tal que hasta le arrancó los ojos y los dejó sobre la cama.

Pero la violencia no terminó ahí. Arrastró el cuerpo de María Marta por la escalera desde el quinto piso hasta el primero, donde un empleado del hotel lo encontró mientras seguía golpeando a la víctima.

Entre los primeros policías que llegaron a la escena se empezó a hablar de un posible brote psicótico. “Por eso decía que escuchaba voces que le indicaban hacer lo que hizo”, comentaban, tal vez para darle un sentido ellos mismos a tanto horror.

Sin embargo, el móvil del crimen nunca se esclareció. Las hipótesis fueron desde una rivalidad laboral hasta una discusión de pareja por una supuesta infidelidad. Lo cierto es que el atroz asesinato no tuvo ninguna explicación.

Un juicio marcado por la provocación

Durante los diez días que duró el juicio, Amín mantuvo una actitud provocadora y grotesca.

El tribunal, encabezado por el juez Emilio Herrera Molina, lo interrogó sobre su vida y su trabajo. Amín respondió con frases incoherentes, se adjudicó títulos y empresas inexistentes, y hasta aseguró ser “dueño del Bayern Munich” y “rector de la Capilla de Justine”.

-¿Fue a la Universidad?, le preguntó el juez Molina.

-No, no, no… curso introducción a la economía… cumplo presente… Aparte soy dueño del INCA, Instituto Nacional de Capacitación Aeroportuaria y Aeronáutica,tengo un aeropuerto en Córdoba y un hotel, además de una sucursal de Etchart Privado en San Juan.

-¿Quiénes son sus padres?

-Michael Owen Johnson y mi mamá, María del Carmen Escarlata Lara Jolie Costner Schwarzenegger de Michael Owen Johnson, (y siguió diciendo nombres que no se entendían).

-¿Usted tuvo alguna causa penal?

-El 27 de febrero de 2007. Le atajé un penal...

Su discurso, plagado de delirios, buscó instalar la idea de una supuesta locura pero los peritos concluyeron que no estaba loco, sino que simulaba para intentar evitar la condena.

Durante una de las audiencias, incluso, Amín interrumpió el desarrollo del juicio y amenazó al secretario del tribunal: “¿Querés que te saque los ojos…?”. La frase alude directamente a la brutalidad del crimen que cometió.

En septiembre de 2009, la Justicia lo condenó a prisión perpetua por homicidio con ensañamiento. Todavía no existía la figura del femicidio. La Corte Suprema de la Nación confirmó la sentencia.

Por la gravedad del caso, Amín fue alojado en la unidad de máxima seguridad de Villa Urquiza. Eso no impidió que conociera y se enamorara de una familiar de otro recluso, con quien se casó en diciembre de 2019 dentro de la cárcel y tuvo una hija.

Cada vez más cerca de la libertad

En 2023, tras cumplir el tiempo requerido por la ley, la defensa de Amín solicitó que pudiera acceder a salidas transitorias y, desde abril de ese mismo año -cuando le otorgaron el beneficio-, cumple un régimen muy estricto: es trasladado por el Servicio Penitenciario hasta su domicilio, permanece vigilado y luego regresa al penal. No circula por sus propios medios ni deambula por la calle.

“Las salidas son dos veces por semana, seis horas”, detalló Ruth Mariela Mayer, su abogada, a TN, . La letrada destacó que actualmente “está estabilizado y no toma medicación”. “Su médico informó que Pablo no va a volver a matar”, afirmó.

En este sentido, Mayer explicó: “Amín tiene una patología que muestra síntomas, con lo cual da a aviso. Tal cual sucedió en el día del hecho».

“Ese día (antes del crimen) fue a una comisaría pidiendo que lo detengan, fue a una iglesia pidiendo auxilio, le pidió a ella (la víctima) que se fuera…”, recordó la abogada. Pero nada evitó el trágico desenlace.

“Amín tenía un problema psiquiátrico, pero no era inimputable”, sostuvo Mayer, y cuestionó: “En ese momento se lo medicó locamente, tuvo un trato cruel, se lo ataba con cadenas».

Por buena conducta y con informes favorables, Mayer empezó las gestiones para que Amín acceda a un régimen de semilibertad y así pueda desempeñarse laboralmente.

“Actualmente está inscripto en la Facultad de Derecho y manifiesta su deseo y necesidad de trabajar, de poder retomar su vida”, indicó su abogada. En el caso de que la Justicia avale su solicitud, Amín podría salir 8 horas diarias desde la cárcel hasta el lugar en donde consiga trabajo.

Así hasta terminar de cumplir su condena por el crimen de Arias, que se agota en 2042.

Desde 2023, Amín goza de salidas transitorias y está a un paso de acceder al régimen de semilibertad. (Foto: gentileza Los Primeros).

La familia de María Marta considera que sus salidas son “una burla”

Del otro lado de esta historia, Mario Leiva Haro, el abogado de la familia de la mujer asesinada, se refirió a los beneficios que le han otorgado a Pablo Amín.

“Claramente nosotros siempre estuvimos en contra y vamos a seguir estando en contra en tanto y en cuanto no deje de representar un peligro para cualquiera, no solamente para la familia de María Marta”, aseveró el letrado a TN.

María Marta, la víctima del brutal asesinato. (Foto: captura TN).

En este sentido, Leiva Haro recordó cómo fueron las primeras audiencias por las salidas transitorias del condenado: “Han sido una burla, Amín desconocía a la familia de María Marta y seguía negándonos saber qué es lo que ha pasado (la noche del crimen)”.

Para el abogado, la actitud de Amín en esas audiencias no fue muy distinta de la puesta en escena que realizó durante el juicio en 2009. Recién cuando la jueza le llamó la atención, remarcó el abogado, cambió su conducta.

“El tipo sigue siendo el mismo, lleva 16 años preso y todavía no asume lo que ha pasado”, subrayó Leiva Haro, que además reafirmó que Amín ya no se medica y esto era parte del tratamiento para que él pudiera acceder a los beneficios.

Y recordó: “En el juicio me amenazó a mi, al secretario de la sala y a otras personas más. Sigue siendo un peligro para la sociedad”.

La familia de María Marta Arias se alejó hace años del foco mediático y lleva su dolor en silencio. “Ellos están mal, siguen mal y difícilmente se repongan alguna vez de todo lo que ha pasado”, expresó su abogado, y concluyó: “Cada vez que aparecen estas noticias para ellos es como revivir todo de nuevo”.

Actualmente, el hotel donde ocurrió el brutal asesinato sigue funcionando y abierto al público, pero no queda nada que recuerde aquel horror.

Tras la clausura por 30 días del piso donde ocurrieron los hechos, los propietarios hicieron reformas desde el quinto hasta el séptimo piso. “Eran modificaciones que ya estaban previstas (antes del crimen) y se hicieron”, confirmaron a TN.

Las refacciones incluyeron la habitación 514.