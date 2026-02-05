Jue. Feb 5th, 2026

UNA ENFERMERA SUFRIO LA AMPUTACION DE PARTE DE SU DEDO POR UN PACIENTE EXALTADO

By Redaccion 7 horas ago

El hecho se dio este miércoles por la mañana, cuando la trabajadora de salud intentaba asistir al paciente, quien estaba bajo efectos de drogas y/o alcohol.

La enfermera sufrió la amputación de parte de su dedo.

Un grave hecho de violencia ocurrió en la mañana de este miércoles 4, en el Hospital «Isaac Waisman» de General Pinedo, donde una trabajadora de la salud resultó con lesiones gravísimas tras ser agredida por un paciente en estado de alteración.

El paciente ingresó al hospital alrededor de las 5, presuntamente bajo los efectos del alcohol y estupefacientes, activándose el protocolo de salud mental. Durante la asistencia, mordió a la trabajadora en el dedo mayor de la mano derecha.

El informe médico confirmó una amputación traumática de la falange distal, mientras que el agresor fue trasladado con custodia a un centro de Salud Mental en Presidencia Roque Sáenz Peña, donde quedó internado.

La víctima promovió acción penal y se dio intervención a la Justicia.

Comparte esta entrada:

Compartir en Pinterest Compartir en LinkedIn Compartir en WhatsApp Compartir en Telegram Compartir en SMS

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com