UNA ENFERMERA SUFRIO LA AMPUTACION DE PARTE DE SU DEDO POR UN PACIENTE EXALTADO

Un grave hecho de violencia ocurrió en la mañana de este miércoles 4, en el Hospital «Isaac Waisman» de General Pinedo, donde una trabajadora de la salud resultó con lesiones gravísimas tras ser agredida por un paciente en estado de alteración.

El paciente ingresó al hospital alrededor de las 5, presuntamente bajo los efectos del alcohol y estupefacientes, activándose el protocolo de salud mental. Durante la asistencia, mordió a la trabajadora en el dedo mayor de la mano derecha.

El informe médico confirmó una amputación traumática de la falange distal, mientras que el agresor fue trasladado con custodia a un centro de Salud Mental en Presidencia Roque Sáenz Peña, donde quedó internado.

La víctima promovió acción penal y se dio intervención a la Justicia.