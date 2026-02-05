BUSCAN FAMILIAS INDIVIDUALES PARA DOS HERMANOS ADOLESCENTES

El Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Familia, Niñez y Adolescencia de la ciudad de Gobernador Valentín Virasoro, y con intervención del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes), dispuso dos convocatorias públicas de adopción destinadas a encontrar entornos familiares para dos hermanos adolescentes, cuya búsqueda se realiza de manera individual.

ADOLESCENTE DE 17 AÑOS

Cursa el nivel secundario y mantiene muy buen rendimiento académico, con calificaciones destacadas. Es una joven comprometida, responsable, transparente, afectuosa y demostrativa, apreciada por compañeros y docentes.

Realiza actividades artesanales y ha hecho cursos de manicura, oficio que desea seguir perfeccionando, aspirando a contar con sus propias herramientas y recursos para el futuro. También manifiesta interés en continuar estudios superiores y formarse en una carrera universitaria. Colabora en la cocina en la elaboración de postres.

Reside en un dispositivo de cuidado desde 2022. Requiere personas que puedan actuar como referentes en su desarrollo. Expresa que no tendría inconveniente en integrarse a una familia monoparental, homoparental y/o ensamblada, de Corrientes u otras provincias cercanas.

Tiene un hermano adolescente que también se encuentra en situación de adoptabilidad, aunque la búsqueda es individual.

ADOLESCENTE DE 13 AÑOS

Cursa el nivel secundario en una escuela de doble jornada, manteniendo excelente rendimiento escolar. Es un adolescente extrovertido, de trato cordial con sus pares y respetuoso con las figuras de autoridad.

Disfruta compartir momentos con amigos jugando ajedrez, bolitas y practicando deportes, especialmente fútbol. También le gustan las actividades recreativas como ver películas, series y fútbol.

Reside en un dispositivo de cuidado desde 2022 y asiste a terapia psicológica. Necesita vínculos familiares que le brinden seguridad y estabilidad en el desarrollo de su personalidad. Manifiesta su deseo de conocer una familia de Corrientes o provincias cercanas y está abierto a integrarse en una familia monoparental, homoparental y/o ensamblada.

Tiene una hermana adolescente que también se encuentra en situación de adoptabilidad, aunque la búsqueda es individual.

¿CÓMO POSTULARSE?

Las personas interesadas deberán descargar el Formulario de Convocatorias Públicas en: https://www.juscorrientes.gov.ar/wp-content/uploads/rua-ctes/pdf/2019/Formulario-Adopcion.pdf

Luego enviarlo a:

Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Familia, Niñez y Adolescencia de Gobernador Valentín Virasoro

jcivilcom-virasoro@juscorrientes.gov.ar

Consultas: lunes a viernes, de 7 a 13.

Teléfono: (03756) 484800/01

Avenida Lavalle Nº 2351

RUACtes – Poder Judicial de Corrientes