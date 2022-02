UNA CHICA DENUNCIÓ QUE FUE ABUSADA POR 6 HOMBRES

Según relató la víctima el ataque ocurrió en la localidad bonaerense de Ayacucho, cuando fue interceptada por un grupo de personas en plena calle.

Una chica de 22 años denunció que fue víctima de un ataque sexual en grupo en plena calle, cuando se dirigía a un kiosco el sábado pasado alrededor de las 21. El hecho ocurrió en la ciudad bonaerense de Ayacucho, donde según la víctima «se turnaban» para tocarla.

Johana Maldonado utilizó sus redes sociales para contar una traumática situación que vivió el fin de semana cuando viajó desde Rauch- de donde es oriunda- hasta Ayacucho, para visitar a unos amigos y, fue allí, donde al menos seis hombres abusaron sexualmente de ella en plena vía pública.

“Me agarraron a la fuerza, me levantaron la ropa y se turnaban entre todos para besarme y tocarme”, escribió la chica y recordó: «Incluso me decían que me iban a mandar por Facebook para enfiestarme entre todos. Además, me decían que no dijera nada”.

«A raíz de lo que publiqué se comunicaron muchas chicas para contarme que les pasó lo mismo con estos mismos chicos», contó Johana quien realizó la denuncia policial en la Comisaría de la Mujer de Ayacucho, donde la causa fue caratulada como «abuso sexual simple», pero agravado por ser producido por pluralidad de autores.

En declaraciones al medio local Urgente Ayacucho, Maldonado relató: “No sé si son seis con exactitud o más, porque me asusté mucho y entré en shock. Eran pibitos. Después que pasó esto, mis amigos llamaron a la policía y vinieron dos móviles rapidísimo; me llevaron para que me atendieran en el hospital», contó.

«La idea era visibilizar estas cosas que pasan, no pensé que iba a llegar tan lejos, pero haberlo hecho público me deja más tranquila», dijo Maldonado en charla con el canal de noticias C5N.

Según las primeras investigaciones, los abusadores serían del barrio de Villa Aurora y tres de ellos estarían identificados.