UNA ADOLESCENTE FUE ACUSADA DE MATAR A SU NOVIO A PUÑALADAS: LLAMÓ AL 911, DIJO QUE FUE UN ACCIDENTE Y ESCAPÓ

Una adolescente de 16 años se encuentra prófuga tras ser señalada como la única sospechosa del brutal asesinato de su novio, un joven de 21 años. El violento episodio ocurrió en la localidad de Remedios de Escalada.

La presunta agresora fue quien alertó a la Policía a través de un llamado al 911, en el cual intentó desviar la investigación con una coartada insostenible.

La joven afirmó que su pareja había tenido un accidente con las rejas. Sin embargo, los servicios de emergencia y los médicos forenses comprobaron que las lesiones habían sido puñaladas en la zona del pecho.

La secuencia habría ocurrido en la casa de la adolescente. La víctima fue identificada como Santiago Nahuel López Monte y su familia sostuvo que la acusada ya lo había atacado en otras oportunidades.

Cuando llegó la Policía se comprobó que las heridas no habían sido ocasionadas por las rejas sino que eran puñaladas. Luego, con la presencia de la ambulancia, la joven se mostró preocupada e interesada en saber a qué hospital lo iban a trasladar. Fue allí cuando, en medio de un descuido, escapó y aún permanece prófuga.

“Lo mataron adentro y a ella la ayudaron a sacarlo”

Miguel, hermano de la víctima, dio detalles de lo sucedido: “Me llama mi mamá que la había llamado a ella diciendo que le metió una puñalada a mi hermano. Pensamos que le habia cortado el dedo, porque es una mujer muy violenta”.

El hombre especificó que la familia de la joven tiene relación con el narcotráfico: “Cuando llegamos mi hermano estaba tirado. Acá no murió. Vinieron a la casa de mi mamá, cascotearon todos los vidrios”.

“La chica está prófuga. La tienen ‘refugiada’ por ahí. La Policía no nos avisó nada. A mi hermano lo mataron adentro y a ella la ayudaron a sacarlo. ¿Cómo llegó la familia tan rápido?”, agregó Miguel.

“Mi hermano era buenito, iba al colegio, trabajaba. No andaba en nada raro. Le dijimos que no se metiera con ella, que eran narcos, gente a la que le gustaba la plata fácil. Le dijimos ‘no vas a aprender nada con ella’”, sostuvo.

“A mi hermano le metieron tres puñaladas con un cuchillo”, continuó Miguel, que detalló que el celular de su hermano aún no aparece: “Se borraron todas las fotos de mi hermano de Instagram y Facebook. Ella se llevó el teléfono de mi hermano”.