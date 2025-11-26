QUÉ RIVALES LE PUEDEN TOCAR A LA SELECCIÓN ARGENTINA EN SU GRUPO DEL MUNDIAL 2026

Cada vez falta menos para el inicio del Mundial 2026. Este martes, la FIFA confirmó todos los detalles del sorteo de los grupos que se hará el próximo 5 de diciembre y en el que la Selección argentina, como cabeza de serie, conocerá a sus rivales. Sin embargo, con el armado de los bombos ya es posible analizar contra quién podría jugar.

Como países organizadores, México, Canadá y Estados Unidos se ubican en los grupos A, B y D, respectivamente. Esos tres no podrán compartir grupo con la Albiceleste. Lo mismo ocurre con las otras selecciones del Bombo 1: España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Por otro lado, tampoco podrá enfrentarse a otro país sudamericano, pero sí a dos selecciones de la UEFA, ya que es la confederación con más representantes.

Así será la ubicación de los equipos en los grupos y la fase final del Mundial 2026. (Foto: Captura FIFA)

En el bombo 2, Argentina no puede cruzarse con Colombia, Uruguay y Ecuador. El rival más complicado sería Marruecos, que terminó cuarto en 2022 tras eliminar a España y Portugal, y que además contaría con varios juveniles que vencieron a Argentina en la final del Mundial Sub-20.

En el bombo 3, tampoco se puede cruzar con Paraguay, pero existe la posibilidad de reencontrarse con Arabia Saudita, que cortó el largo invicto del equipo de Lionel Scaloni con su victoria en el debut de Qatar 2022.

Entre los europeos, el más difícil sería Noruega, que con Erling Haaland envió a Italia al repechaje. Justamente los italianos, si superan esa instancia, podrían ser rivales de la Albiceleste.

Así quedaron definidos los bombos para el sorteo del Mundial 2026. (Foto: FIFA)

Así las cosas, el grupo más complicado podría incluir a: Marruecos, Noruega e Italia.

Pero también la suerte podría jugar a favor de Lionel Messi y compañía, con un grupo más accesible ante selecciones como Australia o Irán (del bombo 2), Panamá (del 3) y algunos de los debutantes: Jordania, Cabo Verde, Curazao o Haití (del 4).

Mundial 2026: así quedaron los bombos para el sorteo

Bombo 1

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Brasil

Portugal

Países Bajos

Bélgica

Alemania

Estados Unidos

México

Canadá

Bombo 2

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Suiza

Japón

Senegal

Iran

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

Bombo 3

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistan

Qatar

Arabia Saudita

Sudáfrica

Bombo 4

Jordan

Cabo Verde

Ghana

Curaçao

Haiti

Nueva Zelanda

Repechaje Europeo 1

Repechaje Europeo 2

Repechaje Europeo 3

Repechaje Europeo 4

Repechaje Intercontinental 1

Repechaje Intercontinental 2

Cuándo es el sorteo del Mundial 2026

El sorteo que definirá los grupos del Mundial 2026 se realizará el viernes 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington D.C.