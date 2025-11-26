CHARLA ZOOM EN UNCAUS: “YOGA MODERNO Y PIZZA”

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

“Yoga moderno y pizza: recetas de un intercambio cultural redondo” es la consigna de una actividad virtual que organiza la Universidad Nacional del Chaco Austral en el marco de charlas de la India promovidas desde la Coordinación de la Carrera Licenciatura en Estudios Internacionales que se dicta en la sede Resistencia.

La conferencia a cargo del doctor Gabriel Martino lleva por título “El constante intercambio cultural y los fenómenos, los nuevos ingredientes en el yoga y la propuesta del texto canónico de Patañjali” se desarrollará vía Zoom el próximo 29 de noviembre de 17 a 18.30, siendo el acceso totalmente gratuito.

Para consultas e inscripciones, los interesados deben comunicarse al celular: 1139893283 o enviar un e-mail a la siguiente dirección de correo electrónico: modernizacion@uncaus.edu.ar. También hay información disponible en https://cursos.uncaus.edu.ar/cursos/K0LQN4PY95

Por otra parte, el sábado 22 de este mes, la doctora Olivia Cattedra brindó una disertación virtual denominada “El hombre cabalga entre destino, fatalidad y conocimiento, donde se abren opciones”.

Cabe destacar que ambas actividades forman parte también de un curso de yogaterapia, habiendo sido aprobadas por Resolución Nº 1322/2025 de la Secretaría Académica de la UNCAUS, con apoyo de las áreas de Posgrados y Modernización.

Efecto pizza

En 1970, Agehananda Bharati introdujo el concepto de “efecto pizza” (pizza effect) para explicar el proceso de reenculturación que atravesaron diferentes fenómenos y elementos culturales indios. Según Bharati, la noción de “efecto pizza” toma como metáfora la historia de la pizza italiana para ilustrar un proceso mediante el cual ciertos elementos indios, al ser exportados, reinterpretados o validados por la cultura occidental o por la fama internacional, son luego reabsorbidos o re-aceptados dentro de la India, pero con un nuevo significado y un estatus elevado. El mismo Bharati y luego numerosos especialistas de los estudios sobre el yoga -como De Michelis, Singleton y Alter- han recurrido a este concepto para interpretar el surgimiento del yoga moderno.

Este fenómeno, de alcance hoy mundial, evidencia una interacción dialógica entre protagonistas indios y occidentales que han contribuido a la constitución del yoga tal como lo conocemos hoy. Tal proceso no solo ha favorecido a su difusión y valoración sino que también ha propiciado la incorporación de nuevos ingredientes y gustos a una práctica tradicional antigua dando lugar a un menú renovado de ofertas para las nuevas inquietudes un público contemporáneo cosmopolita, urbano, consumista y liberal.

En el presente trabajo adoptamos el concepto de “efecto pizza” como hilo conductor y como propuesta interpretativa para explorar algunos elementos involucrados en el surgimiento del yoga moderno, su orientación postural y su vinculación con el texto canónico de Patañjali, el Yogasūtra.

