EXPECTATIVAS POR LA DECISIÓN DE PIO SANDER SOBRE LA ASUNCIÓN COMO DIPUTADO PROVINCIAL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Según trascendidos de las últimas horas, diversos sectores de la militancia peronista y la comunidad en general le habrían pedido al Intendente de Castelli que no asuma su banca en la Camára de Diputados y que continúe al frente del Ejecutivo municipal. Algunos planteos del entorno más cercano al intendente, sostienen que «es importante que continúe con el proyecto de gobierno para Castelli».

Si bien nadie se expresó oficialmente al respecto, en la sesión del Concejo del martes por la noche se aguardó hasta último momento el pedido formal de la licencia que debería hacer uso para dejar la intendencia y asumir en la legislatura provincial. Esta situación alimenta aun más la hipótesis de que podría optar por continuar en el Ejecutivo.

En caso de asumir el 10 de diciembre, los plazos para el tratamiento en el Concejo se acortan ya que quedarían solamente dos sesiones (el 2 y el 9 de diciembre). El propio Sander había expresado en varias ocasiones que efectivamente asumiría el cargo de legislador provincial, dejando en la Intendencia a la actual presidenta del Concejo Soledad Rach.

Por otro lado, desde el punto de vista político, Sander representa un liderazgo muy fuerte en Castelli y en la región, convirtiendo al Impenetrable en un bastión electoral para el peronismo, pensando en las elecciones del 2027. Muchos sostienen que dejar la intendencia podría significar perder votos, no solamente en Castelli sino en la región.

Relacionado