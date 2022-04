UN PRESO SAENZPEÑENSE SALIÓ A RESPONDER AL AMENAZAS DEL RECLUSO DE CHARATA

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

Continúan los videos de amenazas entre presos de dependencias de Charata y Sáenz Peña. En este caso, el video viralizado es de un preso de la dependencia de Sáenz Peña.

Todo comenzó días atrás, luego de que Cristian Cáceres asesinara a puñaladas a Fabián Campos y, ahora, está detenido en la Alcaidía de Sáenz Peña, junto a otra persona, en una celda de castigo. En este contexto, en las últimas horas grabó un video en el cual amenaza a seguir matando «saenzpeñenses de mierda».

Según dice en el video, lo tienen ahí «para que no siga matando» y afirma que la pelea se da en el contexto de rivalidad entre Charata y Sáenz Peña. «Dicen que no somos de acá, que no tenemos derecho a nada», expresa el recluso y amenaza una vez más: «Los cago matando, corta la bocha».

En es respuesta a ese contenido, un detenido saenzpeñense dijo, «te la das de matón y sacas videos. Tenes un hermano policía y por eso no te cabe nada».

«Los de Charata son todos putos, decís que chorro pero nunca robaste nada», cerró.

