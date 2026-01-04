UN PERSONA FALLECIDA EN UN ACCIDENTE CON SU TRACTOR EN TRES ISLETAS.

Fecha después del mediodía en chacra 20/23 se tomo conocimiento sobre una persona fallecida, mismo se encontraba sobre una cuneta con su tractor. Se hizo presente Personal Div. Criminalistica de la ciudad de J.J.Castelli quienes realizaron tareas de rigor no observandose indicios de muerte traumatica, pudiendo tratarse de una muerte natural. Asi mismo Personal de la Div. Bomberos de J.J. Castelli procedio al levantamiento y traslado hacia hospital local donde cuerpo fue examinado por Dra. Turno a los fines de labrar correspondiente acta de defunción y posterior entrega a familiares a los fines póstumos. Se hizo entrega en el lugar dicha maquinaria a familiares, donde luego fue removido de la cuneta con la ayuda de un tractor de la Minicipalidad Local y Bomberos Voluntarios de esta Localidad. Por razones se trata de establecer occiso al circular en su tractor podría haber sufrido descompensacion perdiendo control de la maquinaria cayendose hacia la cuneta. Tomo conocimiento Fiscal Turno Nº 1. Se prosiguen diligencias de rigor.

Relacionado