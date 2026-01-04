JUAN MARTÍN CELEBRÓ SU CUMPLEAÑOS JUNTO A SUS HÉROES DEL COE

En la mañana de hoy, Juan Martín, que celebró su 11° cumpleaños, vivió una jornada llena de emoción y alegría junto al personal del Cuerpo de Operaciones Especiales (COE).

El pequeño, visiblemente ilusionado, recorrió la unidad táctica, conoció a los operadores y se maravilló con los equipos, motocicletas y canes de la institución. Cada detalle despertó su curiosidad y su entusiasmo, reflejando el profundo cariño que los niños sienten hacia quienes los protegen.

Días atrás, Juan Martín ya había tenido la oportunidad de cumplir otro de sus sueños al conocer al Jefe de Policía, Comisario General (r) Fernando Romero, y hoy esa ilusión se amplió al sumergirse en la vida diaria del COE.

Este agasajo no solo celebró su cumpleaños, sino que también fortaleció los lazos entre la Policía y la comunidad, mostrando que la cercanía y el acompañamiento son pilares fundamentales de la institución.

La jornada concluyó con una gran sonrisa del homenajeado, rodeado de su entusiasmo, su admiración y la calidez del personal que lo recibió, dejando un recuerdo imborrable en su día especial.

