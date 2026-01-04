SEIS PROCEDIMIENTOS CON SECUESTROS DE ARMAS, ANIMALES Y CARNE

PROCEDIMIENTOS CON SECUESTROS DE ARMAS, ANIMALES Y CARNE

04-01-2026

Hay un detenido por desobedecer una orden judicial.

Entre sábado por la noche y domingo, la Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental llevó adelante un operativo de prevención en los departamentos Bermejo y 1° de Mayo. El despliegue arrojó un total de seis procedimientos con resultados positivos:

Animales sueltos: En la Ruta Provincial N°1, acceso a Paraje Maipú, se secuestró un equino en infracción a la Ley 2765-J.

Armas de fuego: En el Camino Rural de Paraje San Fernando (Las Palmas), se incautó una escopeta calibre 12, dos cartuchos y un cuchillo de 35 cm. Un joven de 19 años fue notificado de la infracción.

Carne irregular: En la Ruta Provincial N°37 (Paraje Las Rosas), se detectó infracción a la Ley Federal de Carnes 22.375. Se secuestraron dos cabezas de cerdo y 5 kg de cortes varios. Los infractores fueron dos hombres de 24 y 22 años.

Prohibición de acercamiento: En barrio Funebrero (Las Palmas), se condujo a ciudadano que incumplió lo dispuesto por la justicia.

Marca y señal: En el Camino Rural de Colonia Benítez, se intervinieron tres bovinos de distintas categorías y pelajes. Los presuntos infractores dos hombres de 60 y 52 años. Por otra parte en la intersección de Ruta Provincial 1 y 56, se secuestró un equino hembra de pelaje lobuno. El infractor fue un ciudadano de 46 años.

El operativo refleja la continuidad de los controles rurales en la región, con acciones que abarcan desde la tenencia irregular de armas de fuego hasta la protección de la producción ganadera y el cumplimiento de leyes vinculadas a animales y carnes.

Relacionado