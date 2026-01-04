Villa Río Bermejito CAPTURARON A UN HOMBRE BUSCADO POR SUPUESTO ABIGEATO

En el procedimiento intervino la Sección Rural de Sáenz Peña y Comisaría local, el hombre de 45 años fue puesto ante la justicia.

A raíz de una investigación desplegada por Supuesto Abigeato que solicitaba la captura de un hombre de 45 años los efectivos de la Sección Rural del Servicio Externo obtuvieron información precisa que el buscado estaba en el barrio El Levante de la localidad de Villa Río Bermejito.

Con este dato se dirigieron en conjunto con la comisaría local a dicho barrio y descubrieron que el prófugo se escondía en la casa de su familiar. A su arribo, el hombre intentó huir hacia una zona boscosa por ello los efectivos realizaron un cerrojo en la zona para atraparlo.

Cuando lo acorralaron arremetió con un cuchillo a los agentes, pero lograron reducirlo y desarmarlo. En el procedimiento el capturado y uno de los efectivos resultaron lesionados, Inmediatamente los trasladaron al Hospital local para su examen médico y luego a la dependencia policial.

Finalmente, la fiscalía interviniente en el caso dispuso que el hombre sea notificado de su aprehensión por Supuesto Abigeato.

Relacionado