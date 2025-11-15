UN PEATÓN MURIÓ TRAS SER ATROPELLADO POR UNA CAMIONETA EN EL ACCESO EN QUITILIPI

Un trágico siniestro vial estremeció este sábado a la comunidad de Quitilipi. Cerca de las 5 de la mañana, un peatón perdió la vida luego de ser embestido por una camioneta en el acceso Juan D. Perón. La víctima, un hombre cuya identidad aún no fue confirmada, murió en el lugar debido a las graves lesiones sufridas.

Según informaron fuentes policiales, efectivos de la comisaría local llegaron al sitio tras un llamado que alertaba sobre un accidente. Al arribar, encontraron una camioneta Ford Ranger blanca, conducida por un hombre de 57 años, que por razones que todavía se investigan impactó contra el peatón.

El personal de salud que llegó minutos después constató el fallecimiento de la víctima y diagnosticó un traumatismo encefalocraneano grave y letal. En tanto, la División Criminalística de Sáenz Peña llevó adelante las pericias necesarias para determinar las circunstancias exactas del choque. El cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital local por Bomberos.

Como parte del procedimiento, el conductor de la camioneta fue sometido a un test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 0,00 g/l, descartando así el consumo de alcohol al momento del hecho.

La Fiscalía N° 3, a cargo del doctor Marcelo Soto, dispuso que el hombre sea notificado por Supuesto Accidente de Tránsito Fatal mientras continúan las tareas investigativas para esclarecer el fatal episodio.