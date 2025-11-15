Fue capturado tras un rápido operativo coordinado entre la División Caminante, Video Vigilancia y Despacho. Los elementos sustraídos pertenecían a una ferretería de la zona.

Esta mañana, alrededor de las 8:15, efectivos de la División Caminante detuvieron a un hombre que había sustraído varios artículos de una ferretería ubicada en la zona de la avenida 25 de Mayo y Padre Cerqueira.

La intervención inició luego de una alerta, donde se informaba que un individuo caminaba con un bulto sospechoso, aparentemente con elementos robados del comercio. Con esta información, agentes de Video Vigilancia y Central Despacho, lograron interceptarlo a pocas cuadras del lugar.

El hombre llevaba una manta polar que utilizaba como bolso improvisado, en su interior ocultaba 31 focos LED marca Philips, una lámpara tipo esfera, un inflador plástico y una llave combinada. Al ser interceptado por el personal policial, no pudo justificar la procedencia de los elementos, por lo que fue demorado y trasladado a la Comisaría Segunda, donde quedó a disposición de la Justicia.