UN FISCAL AVALÓ LA REIMPRESIÓN DE AFICHES CON LA CARA DE SANTILLI: ¿QUÉ FALTA?

A menos de dos semanas de las elecciones legislativas, el fiscal federal Ramiro González emitió un dictamen favorable —aunque con limitaciones— para la reimpresión de los afiches informativos que se colocarán en las cabinas de votación en la provincia de Buenos Aires, a fin de actualizar la imagen del candidato libertario Diego Santilli, quien reemplazó a José Luis Espert en la lista de La Libertad Avanza (LLA).

La causa, originada tras la renuncia de Espert, se encontraba trabada desde que la Justicia Electoral de La Plata rechazó el pedido de la fuerza para reemplazar los afiches, alegando que la magnitud del operativo y los plazos hacían imposible cualquier cambio. Sin embargo, el fiscal González consideró que una reimpresión parcial «es materialmente posible», siempre que se limite a los afiches que aún no fueron distribuidos o a aquellos que se devuelvan por fallas.

«La reimpresión podría realizarse sin interferir con la logística electoral, bajo supervisión del Correo Argentino y sin modificar la tarea ya concluida por la Junta Electoral bonaerense», indicó el representante del Ministerio Público.

De esta manera, González propuso a la Cámara Nacional Electoral (CNE) permitir la actualización de la cartelería pendiente de entrega, mientras que los materiales ya distribuidos en los establecimientos deberán mantenerse como están. La CNE deberá resolver en los próximos días si hace lugar a la recomendación del fiscal o si ratifica el criterio anterior.

El rechazo inicial de la Junta Electoral de La Plata, integrada por el juez Alejo Ramos Padilla, el camarista Jorge Di Lorenzo y la ministra Hilda Kogan, se basó en razones operativas y económicas. El tribunal advirtió que los 40 mil bolsines con material electoral ya habían sido armados, controlados y distribuidos en buena parte del territorio bonaerense.

«Reimprimir los afiches implicaría revisar todo el circuito logístico, con riesgo de errores y demoras que pondrían en peligro la correcta realización de los comicios», sostuvo la resolución.

Además, la Junta estimó el costo de la operación en unos siete millones de pesos y advirtió que aceptar el pedido de LLA «abriría la puerta a futuros reclamos» ante eventuales reemplazos de candidatos en otras fuerzas.

La decisión final ahora recae en la Cámara Nacional Electoral, que deberá expedirse en los próximos días. Cualquiera sea el resultado, los plazos son extremadamente ajustados: gran parte de los materiales ya se encuentran en los 40 mil establecimientos de votación de la provincia de Buenos Aires, y el proceso electoral entra en su recta final.