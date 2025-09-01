Un exdiputado neuquino fue demorado en Chile con municiones sin declarar

La causa quedó encuadrada en el artículo 168 inciso II del Ordenamiento Aduanero y en la Ley 17.798 de Armas y Explosivos de Chile. La investigación continúa y las autoridades chilenas buscan determinar si se trató de un hecho aislado o de una práctica con fines comerciales.

Della Gáspera, domiciliado en la estancia La Marita de Loncopué, tiene un recorrido político de peso en la provincia: fue diputado entre 2012 y 2015 durante la gestión de Jorge Sapag, y un año más tarde ocupó la banca que había dejado vacante el fallecido Luis Sapag. Ahora, su trayectoria queda opacada por un episodio judicial que lo coloca en una posición delicada.