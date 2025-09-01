Las efemérides del 1° de septiembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, lunes en que se conmemora un nuevo aniversario del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Se trata de uno de los enfrentamientos militares más grandes y fatales de la historia de la humanidad que se desarrolló en Europa, Asia y África. Se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo y se movilizaron más de 100 millones de militares.

La invasión de Alemania a Polonia fue lo que llevó al inicio de la Segunda Guerra Mundial (Foto de Paul Mai). Getty

Un día como hoy, pero de 1939, la Alemania liderada por Adolf Hitler invadió Polonia, con el objetivo de anexar ese territorio, como ya había hecho previamente con Austria y Checoslovaquia (actuales República Checa y Eslovaquia). En pocas semanas, el ejército alemán derrotó al polaco. Frente esta acción militar, Reino Unido y Francia le declararon la guerra a Alemania, lo que dio comienzo a la Segunda Guerra Mundial.

Este conflicto bélico duró seis años, hasta 1945, cuando las Potencias del Eje (Alemania, Japón e Italia) se rindieron ante los Aliados (Reino Unido, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética). Se calcula que entre 50 y 70 millones murieron a causa de este enfrentamiento, lo que también la vuelve la guerra más mortífera de la historia. Entre esas víctimas, hubo una gran cantidad de bajas civiles por el genocidio de la Alemania nazi contra el pueblo judío y otras minorías― conocido como el Holocausto―, los bombardeos intensivos sobre ciudades y el uso de armas nucleares por primera vez en un conflicto militar.

Efemérides del 1° de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?