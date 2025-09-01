SE DESPEGAN TODOS: ESPERT NEGÓ HABER ACERCADO A SPAGNUOLO Y HABLÓ DE «OPERACIÓN»
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El diputado libertario rechazó las versiones que lo vinculan con el ex titular de Discapacidad y deslizó que deberá responder ante la Justicia.
José Luis Espert salió al cruce de las acusaciones que lo señalan como el responsable de haber presentado a Diego Spagnuolo en el espacio libertario. El economista, que busca renovar su banca en Diputados, se despegó del exfuncionario y aseguró que todo responde a una maniobra en su contra.
“Es parte de una operación que yo le enchufé a Javier Milei a Spagnuolo; es mentira”, afirmó en una entrevista televisiva. El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) renunció días atrás tras la filtración de audios donde sugería la existencia de un circuito de coimas con la supuesta participación de Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.
Ante este escenario, Espert insistió en que jamás tuvo un vínculo estrecho con él y que quienes sostienen lo contrario buscan instalar una versión malintencionada.
Además, puso el foco en la responsabilidad del propio Spagnuolo, al remarcar que, si sabía de irregularidades, debió denunciarlas durante su gestión. “Guarda que acá puede estar comprometido en omitir sus deberes de funcionario público por no haberlo denunciado en su momento. Tendrá que justificarlo ante la Justicia”, advirtió el legislador bonaerense.
El diputado también se refirió a los audios atribuidos a Karina Milei que circularon en paralelo, donde se la escucha pedir cohesión interna en La Libertad Avanza (LLA). Para Espert, se trata de otra maniobra orquestada: “Forma parte de las operaciones para decir ‘mirá, guarda, te estamos espiando’. Sin ninguna duda, es mafia”.
En esa línea, calificó como “gravísimo” lo ocurrido con la secretaria General de la Presidencia y exigió que la Justicia investigue lo sucedido. “Merece una investigación judicial y una denuncia de parte del Gobierno”, señaló. Y concluyó con un mensaje político: “Hay operaciones para que a este gobierno le vaya mal y para que la Argentina siga siendo miserable. Quienes hacen denuncias deberán sostenerlas ante la Justicia”.