SE DESPEGAN TODOS: ESPERT NEGÓ HABER ACERCADO A SPAGNUOLO Y HABLÓ DE «OPERACIÓN»

El diputado también se refirió a los audios atribuidos a Karina Milei que circularon en paralelo, donde se la escucha pedir cohesión interna en La Libertad Avanza (LLA). Para Espert, se trata de otra maniobra orquestada: “Forma parte de las operaciones para decir ‘mirá, guarda, te estamos espiando’. Sin ninguna duda, es mafia”.

En esa línea, calificó como “gravísimo” lo ocurrido con la secretaria General de la Presidencia y exigió que la Justicia investigue lo sucedido. “Merece una investigación judicial y una denuncia de parte del Gobierno”, señaló. Y concluyó con un mensaje político: “Hay operaciones para que a este gobierno le vaya mal y para que la Argentina siga siendo miserable. Quienes hacen denuncias deberán sostenerlas ante la Justicia”.