UN DIARIO ÍNTIMO Y EL HORROR: LAS CONFESIONES DEL CIRUJANO ACUSADO DE HABER ABUSADO DE 300 PACIENTES

En Francia se está llevando a cabo el juicio por uno de los casos más grandes de abuso sexual de menores de la historia. Se trata de Joël Le Scouarnec, un excirujano imputado por cometer abusos sexuales a 299 personas -entre los que la mayoría eran chicos y adolescentes- durante 25 años.

El proceso judicial comenzó el lunes 24 de febrero. En la tarde de ese mismo día, Le Scouarnec tomó la palabra desde el banco de los acusados para admitir los hechos: “Si comparezco ante ustedes es porque cometí actos atroces mientras la mayoría aún eran solo niños”.

Sin embargo, esta primera confesión es solo una parte de la macabra historia de uno de los abusadores más escalofriantes de Francia.

El primer antecedente

En 2004, agentes del FBI hacían una investigación sobre una serie de páginas web de explotación sexual de menores en Rusia. En ese momento, Joël Le Scouarnec fue identificado como una de las personas que accedió a uno de los sitios, ya que su cuenta bancaria quedó registrada.

Tras el alerta que recibieron las autoridades francesas, la policía realizó un allanamiento en la casa del cirujano, aunque no encontraron ninguna prueba en su contra. A pesar de ello, el médico confesó que sí había accedido a este tipo de contenido.

Por este motivo, el 17 de noviembre de 2005 fue condenado a cuatro meses de prisión en suspenso. Sin embargo, la Justicia no ordenó ninguna prohibición para evitar que Le Scouarnec siguiera trabajando con menores o para que hiciera algún tipo de tratamiento, tal como lo había sugerido el perito psiquiátrico que lo evaluó.

Poco después, el médico comenzó a trabajar en el centro hospitalario de Quimperlé, en el departamento de Finistère, donde cometió la mayoría de sus crímenes.

Un diario íntimo y los detalles del horror

La denuncia que destapó el modus operandi de Le Scouarnec ocurrió el 25 de abril de 2017. Unos vecinos que vivían al lado lo acusaron de haber abusado sexualmente de su hija de 6 años a través de una reja que separaba ambas propiedades.

A partir de este hecho, se inició una causa en la que, posteriormente, se sumaron dos casos de violación en contra de sus sobrinas. Los hechos ocurrieron a finales de los 80, cuando las vìctimas tenían entre 4 y 9 años.

A esta denuncia también se le sumó la de una expaciente, de quien abusó en 1993 cuando tenía 4 años. Por este motivo, Le Scouarnec fue investigado por un total de cuatro casos en el primer juicio.

Durante la investigación, la policía francesa llevó a cabo un allanamiento en la casa del cirujano. Allí, los efectivos secuestraron alrededor de 300 mil fotos y videos de explotación sexual de menores, 70 muñecos sexuales y múltiples diarios íntimos en los que el acusado había anotado con detalle los abusos que había cometido. “Soy un pedófilo y siempre lo seré”, había escrito el excirujano en una de sus notas.

En los registros, Le Scouarnec anotó los nombres de sus víctimas, su edad, la fecha, la descripción de lo que había hecho, entre otros detalles. En esas anotaciones, se dirigía directamente a las víctimas de sus abusos: las llamaba “mi querida” o “mi pequeño”, e incluso concluía sus entradas con un “te amo”.

“Estos escritos transcribían numerosos actos de tocamientos y penetraciones sexuales cometidos casi a diario, durante consultas pre o postoperatorias o durante intervenciones en el quirófano, a veces presentados como actos médicos o exámenes clínicos, especialmente cuando se realizaban en presencia de terceros: ya fuera personal clínico o los padres del paciente”, indicó el juez de instrucción en octubre de 2024.

Los “cuadernos negros” ayudaron a reconstruir el modus operandi del médico. Esta información permitió saber que los abusos se produjeron entre 1989 y 2014; que la edad promedio de sus víctimas era de 11 años (la más joven fue un bebé de un año y la mayor una persona de 70); que por año llevaba a cabo entre 40 y 100 ataques; y que la mayor parte de sus pacientes estaban inconscientes bajo anestesia cuando los violó.

Este último punto fue comprobado después, ya que muchas de las víctimas se enteraron por la policía de que habían sido agredidas sexualmente porque no lo recordaban.

El 3 de diciembre de 2020, el Tribunal en lo Penal de Charente-Maritime en Saintes encontró culpable a Joël Le Scouarnec por el abuso sexual de sus sobrinas y su vecina, y también por la agresión a una paciente. La sentencia fue de 15 años de prisión, sumada a una orden de tratamiento y un seguimiento judicial por 3 años.

299 víctimas

Tras cuatro años de investigación, el excirujano francés -que ya estaba en la cárcel- fue enviado a juicio ante el Tribunal de Morbihan, en Vannes, por 300 actos cometidos contra 299 víctimas entre 1989 y 2014. El proceso comenzó este 24 de febrero y se extenderá hasta mayo de 2025.

En las últimas tres semanas, el médico habló en varias ocasiones desde el banco de los acusados y dio detalles de sus atroces crímenes. Incluso, llegó a admitir que también abusó sexualmente de su nieta, quien aún es menor de edad. En sus cuadernos, Le Scouarnec describió haber fantaseado con la nena desde sus primeros meses de vida.

En otra de las audiencias, el acusado de 74 años afirmó que ya “terminó con la mentira” y que está “dispuesto a admitir” las violaciones que cometió.

El director de la investigación contó que, además de haber hallado una gran cantidad de contenido pedófilo entre sus pertenencias, en los discos duros se encontraron todo tipo de fotografías y videos. “Veía imágenes muy violentas de ahorcamientos y decapitaciones de seres humanos”, detalló el agente, quien también mencionó “actos de crueldad hacia los animales”.

Este viernes 7 de marzo, el excirujano confesó haber abusado de una amiga de sus hijos a principios de la década de los 90. La víctima contó ante el tribunal que, cuando tenía 6 años, el acusado la llevó a una habitación y la violó, mientras su madre y la esposa de Le Scouarnec estaban charlando en el living.

“Me aproveché del hecho de que (uno de mis hijos) traía a compañeros (a casa) para abusar de ellos”, sostuvo el médico.

Durante la confesión, Le Scouarnec dijo que si bien admitía el hecho, no recordaba a la víctima. “Los chicos no me interesaban, lo único que podía ver era un objeto sexual. Para mí, estaba cometiendo un acto furtivo, que en ese momento creía inofensivo, sin medir las consecuencias”, declaró

El relato de una de las víctimas

Florence -nombre ficticio de una de las víctimas-, de 30 años, contó cómo fue el desgarrador momento en el que se enteró que Joël Le Scouarnec había abusado de ella.

Una tarde del año 2019, su madre la llamó de manera desprevenida, con una noticia que cambiaría su vida para siempre. “Me dijo que la había llamado la policía. Comenzó a hablarme del asunto Le Scouarnec, de un crimen que había cometido contra una niña de siete años en Jonzac. Yo estaba en el trabajo, en París. Me pidió que me sentara, que me preparara. Y me hizo saber que yo estaba en la lista, en los diarios”, contó.

Luego de acudir a la comisaría de Vannes, su ciudad natal, los detalles del horror empeoraron: “Cuando llegué, el gendarme me advirtió de que yo estaba en lo alto de la lista de las agresiones que había cometido, que habían clasificado según la magnitud de la gravedad”.

Según su testimonio, el excirujano abusó de ella a los siete años cuando fue al hospital por un caso de peritonitis aguda. “Durante muchos años fue muy complicado vivir. Pero el descubrimiento de lo que ocurrió fue realmente positivo. Tenía 25 años y me preguntaba muchas cosas sobre mi sexualidad, pensaba que era asexual, incluso me daba asco el sexo. No tenía líbido, tenía muchos miedos. Pero, en realidad, sufría un trauma por aquello. Fue un descubrimiento enorme, un desbloqueo que me permitió reconstruirme y cambiarlo todo. He tenido suerte de descubrirlo ahora y no a los 40. Habría perdido media vida”, confesó.