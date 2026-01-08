UN CABO DE POLICÍA RESULTÓ HERIDO DE BALA AL FRUSTRAR UN ROBO EN RESISTENCIA

En la madrugada del 8 de enero, alrededor de las 03:15 horas, ingresó al Hospital “Dr. Julio C. Perrando” una ambulancia que trasladaba a un cabo de Policía de 31 años, quien resultó herido por un disparo de arma de fuego.

El efectivo sufrió el ataque frente a su domicilio estando franco de servicio, cuando dos masculinos desconocidos intentaron cometer un robo contra una pareja. Al intervenir para evitar el ilícito, el policía se trenzó en lucha con uno de los sospechosos, quien extrajo un arma de fuego y le efectuó un disparo.

Según el parte médico emitido por el doctor, el uniformado presentó “herida de arma de fuego en flanco izquierdo del abdomen, consciente”, permaneciendo en observación en el servicio de guardia y emergencias del nosocomio.

La Justicia tomó intervención en el caso y se encuentran en marcha las tareas investigativas para dar con los autores del hecho, quienes se dieron a la fuga tras el ataque.

