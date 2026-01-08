SECHEEP INSTALÓ UN NUEVO TRANSFORMADOR DE 250 KVA EN EL BARRIO EL LEVANTE

La empresa energética provincial SEChEEP, a través de la Gerencia Zona Norte, concretó la instalación de un transformador de 250 kVA en el barrio El Levante, dando respuesta a un pedido realizado por los vecinos ante los reiterados problemas de baja tensión en la zona.

La obra fue habilitada antes del inicio de la temporada turística, con el objetivo de garantizar un suministro eléctrico adecuado tanto para los residentes como para la llegada de visitantes, en una época del año de mayor demanda energética.

Los trabajos incluyeron la construcción de una nueva línea de media tensión, la instalación del transformador y el montaje de una nueva subestación transformadora, con infraestructura de hormigón diseñada para permitir el crecimiento futuro del barrio y acompañar el desarrollo urbano del sector.

Desde SEChEEP destacaron que esta intervención permitirá mejorar la calidad del servicio, reducir caídas de tensión y brindar mayor estabilidad al sistema eléctrico, respondiendo a una necesidad histórica de los vecinos del barrio El Levante.

La incorporación de este nuevo equipamiento forma parte de un plan de fortalecimiento de la red eléctrica en la zona norte, orientado a optimizar el servicio y acompañar el crecimiento poblacional y turístico de la región.

Relacionado