SECHEEP REPARÓ Y PUSO EN FUNCIONAMIENTO LAS LUMINARIAS DE LA ROTONDA RN 95 Y RP 3 EN VILLA RÍO BERMEJITO

La empresa energética provincial SEChEEP, a través de la Gerencia Zona Norte, a cargo del Dr. Eduardo Martínez, llevó adelante los trabajos de reparación, refacción y puesta en funcionamiento del sistema de luminarias en la intersección y rotonda de las rutas Nacional 95 y Provincial 3, en la localidad de Villa Río Bermejito.

La intervención permitió restablecer la iluminación total del sector, un punto estratégico de circulación vial que conecta a la comunidad local con la región y que es utilizado diariamente por vecinos, transportistas y turistas.

Desde la empresa señalaron que la obra responde a un reclamo de larga data, y tiene como objetivo mejorar la seguridad vial, prevenir siniestros y brindar mejores condiciones de tránsito durante la noche y la madrugada.

Con la puesta en funcionamiento de las luminarias, SEChEEP dio una respuesta concreta a la comunidad, fortaleciendo la infraestructura eléctrica y acompañando el crecimiento turístico de Villa Río Bermejito, uno de los principales destinos de la región.

Estas acciones forman parte del plan de mantenimiento y recuperación del alumbrado público que la empresa ejecuta en distintos puntos de la Zona Norte, con el fin de optimizar servicios esenciales y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

