LA JUSTICIA FIJO LA FECHA DE CUMPLIMINETO DE TITULARIZACION DEL LOTE 88 DE MIRAFLORES A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN MUJERES FUERTES «Añaxa’api».

La jueza del Juzgado Civil, Comercial y Laboral, Dra. Selva Sandra Elizabeth Gaynecotche, ordenó al Poder Ejecutivo provincial avanzar en la titularización del Lote 88 de la localidad de Miraflores a nombre de la Asociación Mujeres Fuertes, en cumplimiento de una sentencia firme dictada en 2013 y de acuerdos homologados en audiencias judiciales posteriores.

La decisión judicial se apoya en un largo proceso judicial y administrativo que tuvo uno de sus hitos centrales el 22 de diciembre de 2020, cuando —a pedido del entonces gobernador del Chaco, Jorge Milton Capitanich— se realizó una audiencia de conciliación con la participación de las máximas autoridades provinciales, organismos del Estado, representantes judiciales, traductores oficiales y miembros de la comunidad originaria que habita el Lote 88, conocido como “Añaxa’api”.

En esa audiencia, el Gobierno provincial se comprometió a otorgar el título de propiedad del Lote 88 a la comunidad indígena, a través de la persona jurídica Asociación Mujeres Fuertes, además de realizar un relevamiento integral de los ocupantes, garantizar servicios básicos de agua y energía eléctrica mediante comodato y avanzar en un proceso de diálogo permanente. Dicho acuerdo fue homologado judicialmente el mismo día.

Posteriormente, el 8 de septiembre de 2023, se llevó a cabo una audiencia de monitoreo en la que la Fiscalía de Estado expresó la voluntad del Poder Ejecutivo de cumplir con la sentencia y avanzar en la escrituración a nombre de Mujeres Fuertes. En ese encuentro, el Escribano General de la Provincia explicó las dificultades técnicas existentes, mientras que los representantes legales de la comunidad manifestaron su disposición a colaborar y señalaron la falta de respuestas concretas por parte del Estado.

Durante todo el proceso, también se abordó la situación de las demás familias que habitan el Lote 88. En audiencias previas se había acordado trabajar en una reubicación paulatina, con nuevos lotes y viviendas a cargo del Estado provincial. Sin embargo, dicha propuesta fue rechazada por los vecinos, manteniéndose el reconocimiento judicial de la situación de vulnerabilidad de la totalidad de los ocupantes del predio.

La última audiencia de monitoreo se realizó el 12 de diciembre de 2025, con la participación de representantes de la comunidad originaria, su abogada, Amicus Curiae, Fiscalía de Estado y el intendente de Miraflores. En esa oportunidad, la jueza Gaynecotche resolvió fijar como fecha límite el 31 de marzo de 2026 para que la Provincia del Chaco cumpla definitivamente con la sentencia y el acuerdo homologado, respetando el Decreto Ley 1051/1979 y los derechos reconocidos por el Convenio 169 de la OIT.

Asimismo, se solicitó al Estado provincial que, junto al municipio, impulse talleres informativos y de capacitación para garantizar que la comunidad conozca el alcance de la sentencia y sus derechos.

Desde el Juzgado se aclaró que lo resuelto en diciembre de 2025 no constituye una nueva sentencia, sino una decisión adoptada en audiencia para exigir el cumplimiento de una sentencia firme y de compromisos asumidos hace más de una década, contemplando tanto los derechos de la comunidad originaria como los de los restantes habitantes del Lote 88 de Miraflores.

Relacionado