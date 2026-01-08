EVASIÓN Y PERSECUCIÓN: LLEVABA CIGARRILLOS ILEGALES

Un individuo a bordo de una Toyota Hilux, color gris, no paró en el control policial de Makallé y se dio a la fuga.

Ayer por la tarde los efectivos de Puesto de Control Caminero Peaje Makallé en Ruta N°16 km 59,8, intentaron demorar para su identificación a una Camioneta Toyota Color gris, pero el conductor evadió el control y huyó, por ello inmediatamente lo siguieron y solicitaron apoyo a las demás puestos de control y las Comisarías.

Luego de varios kilómetros de seguirlo, el vehículo ingresó en un camino vecinal hasta que en el trayecto viejo que une Tirol con Fontana, fue interceptado pero para huir efectuó disparos hacia los efectivos, no logrando herir a ninguno. Luego de varios metros, reventó un neumático que produjo al conductor perder el control e ir a las malezas, situación aprovechada para dejar el rodado y perderse hacia el monte.

Los agentes que lo seguían, llegaron segundos después y en presencia de testigos, vieron que dentro había gran cantidad de cajas de cigarrillos Rodeos. Se consultó con la fiscalía Federal en turno que dispuso el secuestro del rodado y de la mercadería.

Se contabilizaron 58 cajas con 2900 cartones de cigarrillos Rodeos sin aval aduanero.

Además luego de la verificación de la camioneta se constató que poseía pedido de secuestro por la causa Supuesto Robo, y que las chapas patentes pertenecían a otro vehículo radicado en la provincia de Formosa.

Finalmente se instruyeron actuaciones judiciales con intervención del Juzgado Federal.

