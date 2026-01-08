EL CALVARIO QUE VIVIO EL EX GRAN HERMANO AL SER SECUESTRADO EN PUNTA CANA

Siguiendo con su información, Etchegoyen afirmó:

“Lo que me cuenta Tomás es que vivió un calvario en un hotel de Punta Cana. Me dice que le robaron mucho dinero pero que la plata no es el problema sino que el problema grave es la retención ilegítima de la libertad y me dice ‘nos robaron en la habitación y además me robaron en la cara y me dijeron riéndose en el hotel que iban a hacer un informe de esto’. Denuncia robos Holder y que lo tuvieron secuestrado»“