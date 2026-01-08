EL CALVARIO QUE VIVIO EL EX GRAN HERMANO AL SER SECUESTRADO EN PUNTA CANA
El exparticipante de Gran Hermano denunció reducción ilegítima de la libertad y robo. Los detalles de lo que le sucedió en República Dominicana.
“Nos hicieron pagar una cena de 220 dólares que no fuimos porque mi novia se sentía mal. No nos dejaban salir y querían que perdamos nuestro vuelo si no se pagaba eso. Estamos hablando del hotel cinco estrellas llamado Royal Tonchic Punta Cana”, agregó Etchegoyen sobre su conversación con Holder.
“Espero que alguien ayude a Tomás, ya no le llegan mensajes míos. Espero que haya podido salir de Punta Cana porque me preocupa que haya sucedido algo peor de lo que cuenta. Nos prohibieron salir del hotel me dice Tomás, yo nunca escuché algo así”, concluyó.