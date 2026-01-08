TRASLADARON A SANTA A UN DETENIDO POR TRAFICO DE DROGAS

Este jueves, a eso de las 4, una comisión de Gendarmería Nacional Argentina arribó hasta las instalaciones de la División Operaciones Metropolitana con un oficio electrónico judicial.

En el mandamiento judicial, ordenado por el Tribunal Oral Federal de Resistencia, se requería el traslado al Complejo Penitenciario Federal III – NOA de Salta, del detenido E.D.CH, quien fuera aprehendido en una causa de «Supuesta infracción a la Ley N° 23737″.

Esta persona, el 8 de agosto del 2023, fue capturado durante unos allanamientos que se llevaron a cabo en la localidad de La Leonesa, donde se incautaron casi 10 kilos de marihuana y una motocicleta Yamaha XTZ, que poseía pedido de secuestro a solicitud de la Comisaría Segunda Metropolitana.