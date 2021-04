ULTIMO MOMENTO, EL CERECC: “FIDEL MONTIEL JUNTO A UN GRUPO DESTITUYE AL CUERPO DIRECTIVO SIN MOTIVOS, AHORA LA ESCUELA TOMADA HASTA QUE BAJE LA MINISTRA DE EDUCACION”

En este momento la escuela del CERECC se encuentra tomada por la comunidad, actividad encabezada Faustino Acosta presidente del paraje el Colchón, Santos Díaz presidente de la Asociación de lote 39, dirigente de la Organización federación nacional campesina, todo se debe a la destitución de RUFINO CANTEROS con todo el equipo, los manifestantes plantean “lo quieren correr por hacer bien las cosas”, coma si también que todo está encabezado por FIDEL MONTIEL ex candidato a intendente de Villa Rio Bermejito.-,

Los que están encabezando el reclamo trabajaron políticamente para FIDEL MONTIEL que es quien encabezo la destitución de Rufino canteros y su equipo

DCCION. ZONA INTERIOR J.J. CASTELLI – SUP. ZONA XX° INTERIOR – CRIA. VILLA RIO BERMEJITO – *CCAR. NOVEDAD * FECHA: 26/04/21 HORAS: 08:30

SINTESIS: Cumplo en informar que en la fecha y hora en mención se hizo presente a esta unidad, Díaz Santo Teléfono 3644-740079, presentando Nota: “…los que suscriben, Acosta Faustino presidente de la Asociacion del Paraje el Colchón, Díaz Santos presidente de la Asociación de lote 39, dirigente de la Organización federación nacional campesina, nos dirigimos a usted para informarle que a partir de la fecha la E.P.G.C.B.I.I. N° 3 C.E.R.E.C. permanecerá tomada por los padres ya que no fueron consultada por UNA DECISIÓN INJUSTA que tomó el Consejo Comunitario Actual “destituir al equipo directivo del C.E.R.E.C.C. sin ninguna causal. *Horas 08:00 frente de dicho establecimiento. Las mismas comunidades solicitan la presencia de la ministra de Educación lo más urgente posible para resolver este atropello institucional que padece el equipo directivo y como organización y asociación de la zona apoyamos la comunidad del plantel directivo y no permitimos que lo atropellen de esta manera tan injusta.

