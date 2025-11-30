TRUMP ANUNCIÓ EL CIERRE DEL ESPACIO AÉREO DE VENEZUELA Y EL GOBIERNO DE MADURO RESPONDIÓ CON UNA DURA CARTA

El comunicado de Venezuela se difundió luego de que Trump declaró que el espacio aéreo venezolano debe considerarse “cerrado en su totalidad”. (Foto: AFP / AP)

El gobierno de Nicolás Maduro emitió un comunicado en el que “denuncia y condena la amenaza colonialista” que —según afirma— intenta afectar la soberanía del país sobre su espacio aéreo.

El mensaje de Venezuela fue difundido este sábado como respuesta al anuncio hecho por el presidente Donald Trump a través de Truth Social.

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad“, manifestó el mandatario estadounidense.

El aviso llegó en medio de un fuerte despliegue militar estadounidense en el Caribe, que incluye al portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, y más de una decena de barcos, aviones de combate y 12.000 efectivos. El objetivo declarado: combatir a las organizaciones de narcotráfico que operan bajo la protección del régimen chavista.

La advertencia de Donald Trump llegó en medio de un fuerte despliegue militar estadounidense en el Caribe. (Foto: Reuters)

Como respuesta, el gobierno venezolano señaló que las declaraciones del presidente de Estados Unidos constituyen “una agresión extravagante, ilegal e injustificada” contra el pueblo.

En el documento, Venezuela repudia “con absoluta contundencia” la intención de Washington de “aplicar extraterritorialmente su jurisdicción” y acusa a EE.UU. de intentar “dar órdenes y amenazar la soberanía del espacio aéreo nacional, la integridad territorial y la seguridad aeronáutica”.

De igual forma, considera que este tipo de declaraciones representa “un acto hostil, unilateral y arbitrario, incompatible con los principios elementales del Derecho Internacional”. También sostiene que estas acciones representan “una política permanente de agresión” con “pretensiones coloniales” sobre América Latina y el Caribe.

El comunicado asegura que el anuncio de Trump constituye “una amenaza explícita de uso de la fuerza”, según lo establecido por la Carta de las Naciones Unidas.

El aviso llegó en medio de un fuerte despliegue militar estadounidense en el Caribe, que incluye al portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, y más de una decena de barcos, aviones de combate y 12.000 efectivos. (AP foto/John Clark)

Además, el gobierno de Nicolás Maduro afirma que el intento de intimidación viola el Artículo 1 de la Carta de la ONU, que consagra la paz y la seguridad internacionales. “Venezuela exige respeto irrestricto a su espacio aéreo, protegido por la OACI y por el Convenio de Chicago de 1944″, cuyo Artículo 1 reconoce la ”soberanía exclusiva y absoluta» sobre la zona aérea de cada Estado, se agrega en el documento oficial.

Asimismo, se advierte que Venezuela no “aceptará órdenes, amenazas ni injerencias provenientes de ningún poder extranjero”.

En el comunicado, también se denuncia que Estados Unidos suspendió unilateralmente los vuelos regulares para repatriación de ciudadanos venezolanos dentro del Plan Vuelta a la Patria, del que —según se indica— ya se habían realizado 75 vuelos para un total de 13.956 repatriados.

En este contexto, el gobierno venezolano hace “un llamado directo a la comunidad internacional”, a la ONU y a los gobiernos del mundo para que rechacen “este acto de agresión inmoral” que representa “una amenaza contra la soberanía y la seguridad de la región”.

Por último, sostiene que responderá con “dignidad, legalidad y fuerza” y asegura que continuará ejerciendo “plenamente su soberanía” sobre el espacio aéreo.

“Por tierra”

Para aumentar la presión, Trump advirtió a principios de esta semana que los esfuerzos para frenar el narcotráfico venezolano “por tierra” comenzarían “muy pronto”.

En los últimos días, se ha registrado una constante actividad de aviones de combate estadounidenses a unas pocas decenas de kilómetros de la costa venezolana, según sitios web de seguimiento de aeronaves.

República Dominicana, vecina de Venezuela, autorizó a Estados Unidos esta semana el uso de instalaciones aeroportuarias como parte de su despliegue, mientras Trinidad y Tobago, también ubicada a pocos kilómetros, albergó recientemente ejercicios del Cuerpo de Marines de Estados Unidos.

Suspensión de vuelos

Las autoridades de aviación de Estados Unidos instaron, la semana pasada, a las aeronaves civiles que operan en el espacio aéreo venezolano a “actuar con precaución” debido a la “situación de seguridad que empeora y la actividad militar intensificada en o alrededor de Venezuela“.

La advertencia de Trump tuvo como consecuencia la suspensión de vuelos hacia y desde Venezuela de seis aerolíneas que representan gran parte del tráfico en Sudamérica.

La medida enfureció a Caracas. Por esto, la autoridad aeronáutica venezolana revocó los permisos para operar en el país a la española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la filial colombiana de la chileno-brasileña Latam, la brasileña GOL y la turca Turkish.

El gobierno de Maduro señaló a las aerolíneas de “sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el gobierno de los Estados Unidos, suspendiendo unilateralmente sus operaciones aerocomerciales”.

Con información de AFP.