DONALD TRUMP AMENAZÓ POR TELÉFONO A NICOLÁS MADURO CON MÁS ACCIONES MILITARES CERCA DE VENEZUELA

Donald Trump y Nicolás Maduro

El presidente estadounidense, habló por teléfono con su par de Venezue la la semana pasada para acordar una posible reunión entre ambos en Estados Unidos, según reportó este viernes el diario The New York Times con base en fuentes anónimas familiarizadas con el asunto. En la llamada, que incluyó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ofició como medio para que Trump le advirtiera a Maduro que Estados Unidos multiplicará las acciones militares, si no abandona Caracas en el corto plazo.

La versión, publicada en el New York Times, surgió en medio del despliegue de fuerzas estadounidenses frente a las costas de Venezuela, con el fin de evitar el paso de embarcaciones cargadas de drogas, según la administración Trump.

organización terrorista extranjera, el Cartel de los Soles. La llamada telefónica, se hizo días antes de que entrara en vigor una nominación de Maduro como líder de lo que el gobierno de Trump considera unael Cartel de los Soles.

Asimismo, y según el diario neoyorquino, el mandatario venezolano habría ofrecido a Estados Unidos una participación significativa en los yacimientos petrolíferos del país, además de otras muchas oportunidades para las empresas norteamericanas.

El Gobierno de Donald Trump designó al Cártel de los Soles como organización terrorista La Casa Blanca concretó finalmente una decisión que venía anticipándose desde hacía semanas: el gobierno de Donald Trump incorporó al Cártel de los Soles en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras. Con este movimiento, Washington da un salto institucional que refuerza su estrategia para aislar internacionalmente al círculo más cercano de Nicolás Maduro, a quien la administración estadounidense considera el principal responsable de la estructura criminal.