DONALD TRUMP AMENAZÓ POR TELÉFONO A NICOLÁS MADURO CON MÁS ACCIONES MILITARES CERCA DE VENEZUELA
La llamada telefónica entre el presidente de Estados Unidos y el de Venezuela tuvo lugar el pasado fin de semana. También participó el secretario Rubio.
Asimismo, y según el diario neoyorquino, el mandatario venezolano habría ofrecido a Estados Unidos una participación significativa en los yacimientos petrolíferos del país, además de otras muchas oportunidades para las empresas norteamericanas.
El Gobierno de Donald Trump designó al Cártel de los Soles como organización terrorista
La Casa Blanca concretó finalmente una decisión que venía anticipándose desde hacía semanas: el gobierno de Donald Trump incorporó al Cártel de los Soles en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras. Con este movimiento, Washington da un salto institucional que refuerza su estrategia para aislar internacionalmente al círculo más cercano de Nicolás Maduro, a quien la administración estadounidense considera el principal responsable de la estructura criminal.
El anuncio fue difundido a través de un comunicado oficial. En el texto, el Departamento de Estado afirmó: “El Departamento de Estado nombra al Cártel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (OTE) a partir del 24 de noviembre de 2025. Con sede en Venezuela, [esa organización] está liderada por Maduro y otros altos funcionarios de su régimen ilegítimo, quienes corrompieron el ejército, la inteligencia, la legislatura y el poder judicial de Venezuela”.