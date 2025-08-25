PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080 La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos rechazó revisar la sentencia que había confirmado la defensa de la Nación en el caso “Aurelius”, evitando un pago cercano a 500 millones de dólares.

Triunfo legal en Nueva York: la Justicia estadounidense ratificó fallo a favor de Argentina

Argentina sumó un nuevo triunfo en los tribunales internacionales. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos, con sede en Nueva York, confirmó la decisión del 16 de julio que había desestimado la apelación de los demandantes en el caso “Aurelius”, vinculado al llamado “Cupón PBI”.

La resolución ratifica la sentencia dictada en julio de 2024 por la jueza Loretta Preska, que falló a favor de Argentina al determinar que los demandantes no habían respetado la cláusula de “No Acción” prevista en los contratos.

Según la Procuración del Tesoro de la Nación, esta decisión evita una eventual obligación de pago estimada en unos 500 millones de dólares. A través de un comunicado, el organismo destacó su compromiso de “defender con firmeza los intereses de la Nación y de los ciudadanos en todos los procesos judiciales”.

En paralelo, la Corte de Apelaciones notificó a la Argentina que la audiencia por la apelación de la sentencia de fondo se celebrará el miércoles 29 de octubre en Nueva York, manteniendo la atención sobre uno de los juicios más relevantes para las finanzas públicas del país.

