BARRIO 10 DE MAYO VIERON EL PATRULLERO Y ABANDONARON EL CARRO QUE HABIAN ROBADO HACE UNOS DIAS

Intervino personal de la Comisaría Decimocuarta Metropolitana.

Sucedió esta tarde en Giachino y Pasaje Brasilia, donde dos individuos dejaron un carro de fabricación casera que el dueño había reconocido instantes antes.

Cerca de las 16.30, un hombre de 66 años, solicito la presencia policial en el barrio 10 de mayo ya que había visto su tráiler, el cual se lo habían robado hace unos días.

Al llegar los agentes de la 14ta, se entrevistaron con el damnificado quien menciono que siguió hasta esa zona a los sujetos que llevaban el carro, pero al intentar demorar a estos, uno de ellos lo amenazó con un machete, por lo que los dejo seguir.

Con la descripción de ambos, iniciaron una búsqueda de estas personas y a unas cuadras hallaron abandonado el rodado, que fue incautado y llevado a la unidad, para luego ser restituido a su propietario.-

