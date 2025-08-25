Quiénes eran los cinco periodistas asesinados en Gaza por las Fuerzas de Defensa de Israel

Personal de prensa que se encuentra mostrando el horror en Gaza desde hace casi dos años informó a medios internacionales que la zona donde se encuentra el Hospital Nasser de Khan Younis es elegida para las transmisiones porque tiene buena conexión eléctrica y de internet.

Por ese motivo los periodistas se reunieron casi de inmediato tras la caída del primer misil, y fueron víctimas del segundo impacto.

Mohamed Salameh, también camarógrafo, tenía contrato con la agencia árabe de noticias Al Jazeera. Su deceso fue confirmado por el medio con sede en Doha, capital de Qatar.

Según los últimos datos del gobierno en la Franja de Gaza, ya son 244 los periodistas asesinados desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023.

El reportero Moaz Abu Taha enviaba informes a la cadena de noticias NBC, de los Estados Unidos, pero también colaboraba con sitios como Traducir Palestina, desde donde los despidieron con un mensaje: «Descansa en paz. Nuestro querido colega periodista, ha sido martirizado en la masacre causada por el bombardeo del Complejo Médico Nasser en Khan Younis».

Durante el fin de semana Taha había expresado en redes sociales su pedido de seguridad para el personal de prensa, que es indispensable para documentar los eventos en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023.

El periodista Ahmad Abu Aziz trabajaba para la Red Quds Feed y como corresponsal independiente para Middle East Eye, un medio de comunicación con sede en el Reino Unido.

Los cinco periodistas proporcionaron imágenes y videos de la emergencia humanitaria en la Franja de Gaza, y uno de ellos incluso capturó la secuencia que siguió al impacto del primer misil de este lunes, tras lo cual perdió la vida.