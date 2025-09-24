TRIPLE FEMICIDIO: CONFIRMAN QUE LOS CUERPOS HALLADOS SON DE LAS CHICAS DESAPARECIDAS EN CIUDAD EVITA , SE CONOCIERON LOS DATOS PRELIMINARES DE LAS AUTOPSIAS
Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15, eran buscadas desde el viernes. Los cadáveres fueron encontrados en una vivienda de Florencio Varela.
Los tres cuerpos hallados este miércoles en una vivienda de Florencio Varela son de las tres chicas que estaban desaparecidas desde el viernes pasado en Ciudad Evita, en La Matanza: Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15.
Así lo confirmaron fuentes policiales, que señalaron que resta que sean reconocidos por familiares de las chicas. Asimismo, se informó que serán sometidos a una autopsia para determinar cómo las mataron.
Las tres jóvenes salieron de sus casas el viernes 19 de septiembre, en el Complejo 17 de Camino de Cintura en dirección a una sucursal de YPF situada frente a la rotonda. La última vez que se las vio, fue cuando subieron a una camioneta blanca en ese lugar. Una cámara registró el momento en que subían al vehículo.
Ni Una Menos convoca a una concetración para esta tarde
La organización Ni Una Menos convocó a una concentración este miércoles desde las 19.00 en Plaza Flores para reclamar justicia por el triple femicidio de Florencio Varela.
«Tres mujeres asesinadas en medio de la violencia política y mediática que carga de odio contra nosotras y nosotres. Exigimos justicia!», enfatizaron.
En la misma línea, remararon que «el antifeminismo de estado y el ajuste son letales» y este triple femicidio «ocurre en un contexto donde la violencia económica hace que las redes narcos crezcan y se destruya la organización popular«.
«Basta de matarnos! justicia por Brenda, Morena y Lara! todas las vidas importan!«, enfatizaron desde la organización tras la confirmación del triple femicidio.
Así incendiaron la camioneta a la que se subieron Morena, Lara y Brenda
En las últimas horas, se conoció un video en el que se observa el incendio de la Chaverolet Tracker blanca, camioneta a la que subieron Morena, Lara y Brenda antes del crimen.
La Tracker fue incendiada a las 3:30 de la madrugada del sábado, horas después de la desaparición de las chicas.
Se conocieron los datos preliminares de las autopsias
Entrada la tarde de este miércoles, se conocieron los resultados preliminares de las autopsias a los cuerpos de las tres chicas que fueron asesinadas en una casa de Florencio Varela. De acuerdo a la información trascendida, las jóvenes fueron asesinadas una por una y la data de la muerte es de hace cuatro días.
El fallecimiento se dio entre el viernes a la medianoche y las primeras horas de la madrugada del sábado. En este sentido, se supo que la primera tiene un importante golpe en el cráneo; la segunda tiene un corte en el abdomen; y la tercera víctima sufrió golpes, puñaladas e intentaron calcinar el cuerpo.
También se conoció que a una de las víctimas, no se sabe aún a cuál, le cortaron parte de los dedos de una mano.
Quiénes son los cuatro detenidos por el triple femicidio de Florencio Varela
La principal hipótesis policial vincula el triple femicidio con la Mafia de los Peruanos, una organización que domina parte de la Villa 1-11-14, en el Bajo Flores, Ciudad de Buenos Aires. En ese barrio, según los investigadores, el territorio está dividido: un grupo de paraguayos maneja el negocio de la marihuana, mientras que la banda de los peruanos controla la venta de cocaína, operando en al menos siete hectáreas de la villa, en manzanas como la 13, la 25 y la 31.
De acuerdo a los primeros indicios, las víctimas ejercían prostitución en la zona del Bajo Flores, donde la banda narco impone su poder y mantiene disputas violentas por el control del territorio y las ganancias del tráfico de drogas.
Hasta el momento, cuatro personas fueron detenidas. Dos de ellas –un hombre y una mujer– fueron capturadas durante un allanamiento en una vivienda de las calles Río Jáchal y Chañar, en Florencio Varela. Según fuentes policiales, ambos fueron sorprendidos “limpiando con lavandina restos de sangre que había por todos lados”.
La casa, según los vecinos, había sido alquilada el viernes pasado por una banda vinculada a la Villa 1-11-14 para una “fiesta narco”. Posteriormente, en un operativo realizado en un hotel cercano, otros dos sospechosos fueron detenidos: un hombre de nacionalidad peruana –señalado como integrante de la red narco del Bajo Flores– y una mujer, dueña de la vivienda allanada.
En las últimas horas trascendió que una de las detenidas habría confesado que las jóvenes fueron asesinadas en el marco de una venganza atribuida a un traficante peruano que permanece prófugo.
La familia de una de las jóvenes asesinada denunció que dispararon contra su casa
En medio de la manifestación, que se lleva a cabo en la rotonda de La Tablada, la familia de Lara Gutiérrez, la joven de 15 años que fue parte del triple femicidio, denunció que su casa fue atacada a tiros.
Según comentaron en medios de televisión, habrían pedido por una de las hermanas de la menor. También fue una de las personas a las que se cuestionó el abuelo de la Morena y Brenda.