Quiénes son los cuatro detenidos por el triple femicidio de Florencio Varela

La principal hipótesis policial vincula el triple femicidio con la Mafia de los Peruanos, una organización que domina parte de la Villa 1-11-14, en el Bajo Flores, Ciudad de Buenos Aires. En ese barrio, según los investigadores, el territorio está dividido: un grupo de paraguayos maneja el negocio de la marihuana, mientras que la banda de los peruanos controla la venta de cocaína, operando en al menos siete hectáreas de la villa, en manzanas como la 13, la 25 y la 31.

De acuerdo a los primeros indicios, las víctimas ejercían prostitución en la zona del Bajo Flores, donde la banda narco impone su poder y mantiene disputas violentas por el control del territorio y las ganancias del tráfico de drogas.

Hasta el momento, cuatro personas fueron detenidas. Dos de ellas –un hombre y una mujer– fueron capturadas durante un allanamiento en una vivienda de las calles Río Jáchal y Chañar, en Florencio Varela. Según fuentes policiales, ambos fueron sorprendidos “limpiando con lavandina restos de sangre que había por todos lados”.

La casa, según los vecinos, había sido alquilada el viernes pasado por una banda vinculada a la Villa 1-11-14 para una “fiesta narco”. Posteriormente, en un operativo realizado en un hotel cercano, otros dos sospechosos fueron detenidos: un hombre de nacionalidad peruana –señalado como integrante de la red narco del Bajo Flores– y una mujer, dueña de la vivienda allanada.

En las últimas horas trascendió que una de las detenidas habría confesado que las jóvenes fueron asesinadas en el marco de una venganza atribuida a un traficante peruano que permanece prófugo.