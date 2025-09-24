CASTELLI  AVANZAN A PASO FIRME LAS OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Municipio de Juan José Castelli avanza a paso firme con la construcción de un canal de desagüe sobre la calle Dr. Esteban Maradona. Esta importante obra de infraestructura, realizada con fondos propios, tiene como objetivo evacuar las aguas pluviales que se acumulan en la intersección de calles España, Esteban Maradona y alrededores , un punto crítico que generaba serios inconvenientes a vecinos y transeúntes.

Con estas acciones, el municipio se adelanta al período de lluvias , brindando soluciones concretas a problemas detectados y mejorando la circulación y la seguridad en la zona.

Las obras se ejecutan con rapidez y la meta es que el canal esté en funcionamiento antes del inicio de la temporada lluviosa, garantizando así un beneficio directo a la comunidad.

