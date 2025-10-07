TRIPLE CRIMEN EN FLORENCIO VARELA: LA MISTERIOSA CONTRATACIÓN DEL “LOCO DAVID” Y LA PISTA DE LA ROPA EMBARRADA

Víctor Sotacuro y Florencia Ibáñez, dos de los principales acusados, declararon ante la Justicia por el triple crimen. (Foto: NA).

Las declaraciones de Florencia Ibáñez y Víctor Sotacuro, dos de los detenidos por el triple crimen que conmocionó a Florencio Varela, salieron a la luz y sumaron un nuevo capítulo a la investigación por el asesinato de Lara Gutiérrez, Brenda Del Castillo y Morena Verdi.

Ambos aseguraron ante el fiscal Adrián Arribas que no conocían a las víctimas ni a los otros acusados. Sus testimonios, a los que accedió Noticias Argentinas, reconstruyen minuto a minuto lo que vivieron la noche del 19 de septiembre, cuando las tres jóvenes fueron engañadas y asesinadas de manera brutal.

El relato de Víctor Sotacuro: un viaje de madrugada, un encargo y un pago inesperado

Sotacuro contó que ese viernes, cerca de las 19.30, un hombre al que identificó como “David”, un albañil peruano, lo contrató para hacer un viaje a una quinta donde supuestamente se celebraba un cumpleaños. “Le dije que sí, que le sale $40.000 el viaje”, relató.

Cerca de las 22, siempre según el relato del remisero, esperó al “Loco David” cerca de la casa donde, horas antes, las víctimas fueron torturadas, asesinadas y enterradas. Dijo que fue acompañado por su sobrina Florencia Ibáñez (también detenida) y el novio de ella, Diego.

Mientras esperaban, aprovecharon para ir a un kiosco, comprar cerveza y cenar en una parrilla. Pero el supuesto pasajero decidió quedarse en la fiesta, así que regresaron al Bajo Flores.

Ya de vuelta, Sotacuro recibió otro llamado del “Loco David”, quien le pidió que le llevara una campera que le iba a entregar un amigo en la esquina de Riestra y Camilo Torres, cerca de una escuela.

El remisero fue solo a buscar la prenda, que le entregaron en una bolsa, y luego se dirigió hacia Florencio Varela.

El vehículo de Sotacuro Lázaro fue secuestrado en Quilmes. (Foto: Policía Bonaerense).

La escena: barro, ropa mojada y amenazas

Al llegar, Sotacuro Lázaro vio acercarse al “Loco David” junto a dos hombres más. “Venían todos mojados, manchados de barro. Pensé ‘se habrán peleado en la fiesta, era una fiesta peruana’. Los dos de atrás tenían la boca tapada, eran altos, de la misma estatura que David. No sé la nacionalidad porque no hablaban”, relató ante el fiscal.

El “Loco David” subió al asiento delantero del Volkswagen Fox blanco del remisero, visiblemente alterado y con olor a alcohol. “Me decía ‘qué mirás sapo, manejá y mirá para adelante’. Estaba agresivo, no quería que lo mire”, recordó Sotacuro Lázaro.

Los cuerpos de las víctimas estaban en una cámara séptica, en el fondo de la casa de Florencio Varela. (Foto: captura TN).

El viaje continuó hasta la villa Zabaleta, donde bajaron los acompañantes de David. Después, el remisero y el “Loco” siguieron rumbo a la villa 1-11-14, en el Bajo Flores.

En su declaración, el detenido dijo que se fugó a Bolivia “por miedo” y que “nunca” estuvo en la casa donde se cometieron los crímenes. Además, aseguró que le robaron el celular y que no hizo la denuncia porque pensó que era una broma: “Me apuntó con el fierro y me dijo ‘te voy a matar, más te vale que te tomes el palo’”.

La versión de Florencia Ibáñez: “Solo acompañé a mi tío”

Por su parte, Florencia Ibáñez confirmó que estuvo en el auto esa noche. “Yo fui a acompañar a mi tío Víctor Sotacuro e iba alguien más en el auto, Alex, no sé el apellido, es mi amante, tengo una relación con él”, declaró.

Ibáñez contó que usó el auto desde la mañana y que su tío le pidió el vehículo cerca de las 21 para ir a buscar a un pasajero. “Fuimos los tres, Alex manejaba, yo iba al lado y mi tío atrás. De ahí fuimos hasta Florencio Varela, no recuerdo dirección”, explicó.

El «Pequeño J» habría organizado el triple crimen en Florencio Varela. (Foto: TN).

Según su testimonio, estuvieron tres horas esperando hasta que el pasajero les escribió para que se volvieran. “Le dije que me vuelva a traer al bajo Flores, a mí y a Alex. Llegamos a eso de las 00:48. Me dejó y mi tío se fue con el mismo auto”, cerró.

Nuevos interrogantes en la causa

Las versiones de los acusados abren nuevos interrogantes en la investigación. El pago de $600.000 por un viaje que debía costar $40.000 y la fuga a Bolivia de Sotacuro son algunos de los puntos que más sospechas generan entre los investigadores.

Mientras tanto, la Justicia sigue analizando los testimonios y las pruebas para esclarecer el brutal triple crimen que conmocionó a Florencio Varela.