EL PRIMER COMUNICADO OFICIAL DE BOCA SOBRE LA SALUD DE MIGUEL ÁNGEL RUSSO

Boca emitió el primer comunicado institucional sobre la salud de Miguel Ángel Russo. El entrenador no estuvo presente este domingo en el partido contra Newell’s en la Bombonera y Claudio Úbeda ocupa su puesto temporalmente.

“El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club”, dice el inicio del escrito que fue publicado en las vías oficiales.

Luego, el Xeneize concluye con un mensaje de apoyo: “Acompañamos a Miguel y su familia en este momento”.

El comunicado de Boca sobre la salud de Russo. (Foto: Captura X)

Claudio Úbeda y Leandro Paredes fueron las voces más importantes que se manifestaron y le dedicaron sentidas palabras al DT. Hasta el momento, los jugadores no se habían expresado sobre la salud de Russo, siguiendo la línea del club, que oficialmente no había publicado ningún tipo de información sobre su cuadro hasta este lunes por la noche.

Russo lleva adelante un tratamiento por su enfermedad de base: entre 2017 y 2018 debió ser operado en algunas ocasiones por un cáncer de próstata y vejiga. Estas cuestiones de salud le impiden por el momento dedicarle tiempo completo a su trabajo y en las últimas semanas atravesó una serie de internaciones en la clínica Fleni, primero por una infección urinaria y después por una cuadro de deshidratación.