TRES SOLDADOS ARGENTINOS MURIERON EN UCRANIA TRAS UN ATAQUE CON DRONES DE RUSIA
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Se habían alistado hacía dos meses y fueron asesinados mientras combatían con las tropas ucranianas la primera línea en Sumy.
Los combatientes fueron detectados y atacados por los drones de las tropas rusas y murieron producto de la explosión de una mina mientras emprendían la retirada. Según trascendió, ninguno de los tres efectivos tenía formación del Ejército Argentino ni habían integrado sus filas.
Oleg Grigorov, jefe de la administración militar de la zona, informó que el ejército que responde a Vladimir Putín desplegó “decenas de lanzamientos de drones y bombas aéreas guiadas”. El ataque alcanzó además a dos prisioneros de guerra rusos y a un ciudadano colombiano.
Las muertes de Gallardo, Franco, Achor se suman a la del también argentino Emmanuel Vilte, de 39 años, quien integraba el ejército de Ucrania desde 2022 y murió en julio pasado luego de ser detectado con un dron en la ciudad de Pokrovsk.
La ofensiva de Rusia en Sumy ocurrió luego de la expulsión de las fuerzas ucranianas de la región Kursk, ocupadas parcialmente por Kiev durante el 2024.