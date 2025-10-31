Tres soldados argentinos murieron en Ucrania tras un ataque con drones de Rusia

Tres ciudadanos argentinos que se habían alistado a las filas del ejército de Ucrania fueron asesinados tras un brutal ataque drones rusos en la región de Sumy, ubicada el noroeste del país.

Los tres combatientes fueron identificados como José Adrián Gallardo de 53 años y conocido por su alias de guerra como «Rogy», Mariano Franco de 47, alias «Sisu», y el menor de ellos, Ariel Achor de 25 años, alias «Merlo». Según confirmaron fuentes de Gobierno, los argentinos se habían sumado a las tropas ucranianas hacía tan solo dos meses.

El letal ataque de Rusia tuvo lugar mientras los tres argentinos realizaban su primera incursión en el frente de batalla, sobre la «línea cero», conocida por ser el punto de máximo enfrentamiento con las tropas invasoras de Kiev.

La unidad de asalto ucraniana había logrado cumplir con su objetivo y se encontraba en la fase de retirada del campo de batalla cuando ocurrió el ataque.

Los combatientes fueron detectados y atacados por los drones de las tropas rusas y murieron producto de la explosión de una mina mientras emprendían la retirada. Según trascendió, ninguno de los tres efectivos tenía formación del Ejército Argentino ni habían integrado sus filas.