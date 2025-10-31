SAENZ PEÑA CON EL ROSTRO CUBIERTO Y POR LOS TECHOS: FUE DETENIDO CON ELEMENTOS DE DUDOSA PROCEDENCIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El joven fue atrapado con una bolsa llena de herramientas.

Esta siesta, los agentes de la Comisaría Primera de La Termal recibieron una alerta del 911 porque un hombre estaba sobre los techos de la ciudad. Cuando se constituyeron en el lugar (calle 29 y 6) notaron al sospechoso vestido con ropa oscura y con la cara totalmente cubierta. Lograron detenerlo unas cuadras más adelante e incautaron las herramientas de dudosa procedencia.

El joven de 22 años fue atrapado alrededor de las 15:30 después de una persecución a pie que terminó en la esquina de calle 10 entre 31 y 33. Él tenía una bolsa de tela con siete metros de cable, tres destornilladores, 18 llaves tubo, una pinza y un foco.

Se inició una investigación actuada para determinar la procedencia de los bienes y se condujo al sospechoso hasta la unidad policial hasta que se esclarezca su situación legal.

