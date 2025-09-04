Jue. Sep 4th, 2025

TRES ISLETAS: TRABAJANDO JUNTOS POR EL BIENESTAR ANIMAL Y DE LA COMUNIDAD

By Redaccion 6 horas ago

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La intendente, Lic. Marcela Duarte se reunió con un grupo de veterinarios locales con el objetivo de diagramar acciones en conjunto que beneficien tanto a las familias como a nuestras mascotas.

Entre las propuestas acordadas se encuentra la realización de jornadas de castración a bajo costo, destinadas especialmente a personas de bajos recursos, así como la promoción de conocimientos sobre el cuidado responsable de los animales y la prevención de enfermedades que afectan a la salud🧑‍⚕️📚❤️.
👥 Esta mesa de trabajo nos permite sumar ideas, recursos y compromiso para llegar a más vecinos, acercando soluciones reales y fomentando una comunidad más consciente y solidaria 🌎🤝.
🌟 Estas iniciativas no solo protegen a nuestros animales, sino que también cuidan la salud pública y mejoran la calidad de vida de toda la ciudadanía.
💪 Vamos a seguir impulsando programas que lleven información, prevención y acciones concretas a cada barrio de nuestra ciudad

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com