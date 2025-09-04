TRES ISLETAS: TRABAJANDO JUNTOS POR EL BIENESTAR ANIMAL Y DE LA COMUNIDAD
La intendente, Lic. Marcela Duarte se reunió con un grupo de veterinarios locales con el objetivo de diagramar acciones en conjunto que beneficien tanto a las familias como a nuestras mascotas.
Entre las propuestas acordadas se encuentra la realización de jornadas de castración a bajo costo, destinadas especialmente a personas de bajos recursos, así como la promoción de conocimientos sobre el cuidado responsable de los animales y la prevención de enfermedades que afectan a la salud.
Esta mesa de trabajo nos permite sumar ideas, recursos y compromiso para llegar a más vecinos, acercando soluciones reales y fomentando una comunidad más consciente y solidaria .
Estas iniciativas no solo protegen a nuestros animales, sino que también cuidan la salud pública y mejoran la calidad de vida de toda la ciudadanía.
Vamos a seguir impulsando programas que lleven información, prevención y acciones concretas a cada barrio de nuestra ciudad