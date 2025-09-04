OPERATIVO RURAL: ARMAS, ANIMALES EN LA VÍA PÚBLICA Y CARNE NO APTA PARA CONSUMO FUERON INCAUTADAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los procedimientos se realizaron en la madrugada de este jueves sobre la Ruta Nacional 95.

Este jueves entre las 3 y las 8, personal de la División Operaciones Rurales de Villa Ángela llevó adelante un operativo de prevención para evitar hechos de abigeato, caza ilegal, animales sueltos y otros tipos de ilícitos.

El primer procedimiento se realizó en el cruce del cementerio de Coronel Du Graty, los agentes interceptaron una camioneta Toyota Hilux en la que circulaban tres hombres. Dentro del vehículo hallaron tres armas de aire comprimido de distintos calibres, tres linternas, dos recipientes de balines, un cuchillo y dos liebres cazadas. Los ciudadanos no contaban con licencia de caza, por lo que se secuestraron los elementos y todos fueron notificados por “Supuesta Infracción a la Ley de Caza N° 1429″.

En el mismo lugar, cerca de las 7:30, detuvieron una Ford Ranger conducida por un hombre de 69 años que transportaba ocho animales faenados en bolsas de nylon. Mediante la revisión de un médico veterinario, determinaron que la carne no era apta para consumo humano, por lo que fue secuestrada e incinerada. El conductor fue notificado por “Supuesto Infracción a la Ley Federal de Carnes” y “Supuesta Infracción a la Ley de Marcas y Señales”.

Por último, a eso de las 8:15 en el kilómetro 1021 de la Ruta 95, los efectivos retiraron a nueve caballos sueltos en la vía pública que estaban sin ningún cuidador.

