Es hoy: Lionel Messi busca romper su sequía goleadora con Argentina frente a Venezuela

Más allá de las estadísticas, la expectativa del público argentino es enorme, ya que podría tratarse del último partido oficial de Messi en el país antes de la Copa del Mundo. La hinchada sueña con volver a verlo celebrar un gol con la camiseta albiceleste, en un contexto en el que la Selección de Lionel Scaloni ya está clasificada y juega para cumplir y probar variantes de cara al futuro.

El choque contra Venezuela aparece, entonces, como una oportunidad inmejorable para que el capitán rompa con la sequía y vuelva a ser protagonista dentro de la red, reafirmando su rol de líder futbolístico y emocional en la Albiceleste.