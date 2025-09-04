ASÍ ESTÁ LA TABLA DE LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS: LOS SEIS EQUIPOS QUE PELEAN POR LOS ÚLTIMOS CUATRO BOLETOS AL MUNDIAL

Los equipos que tienen chances de sacar los últimos pasajes al Mundial Los equipos que tienen chances de sacar los últimos pasajes al Mundial

Las Eliminatorias Sudamericanas tendrán este jueves una jornada crucial que podría definir la suerte de seis selecciones rumbo al Mundial 2026. Cuatro de los cinco partidos de esta 17ª fecha del torneo se jugarán al mismo horario, ya que tendrán en disputa los últimos tres boletos directos y el pase al Repechaje.

En Conmebol, Argentina, Brasil y Ecuador ya son los tres que se clasificaron directo. La lista a nivel mundial se completa con los tres países organizadores (Canadá, México y Estados Unidos) junto con Australia, Irán, Japón, Jordania, Corea del Sur, Uzbekistán y Nueva Zelanda.

Las Eliminatorias Sudamericanas, entonces, otorgarán otros tres pases directos a la Copa del Mundo 2026 y definirán al seleccionado que tendrá una chance extra en el Repechaje que se disputará durante el próximo año.

Actualmente, hay seis equipos disputándose cuatro posiciones con seis unidades en juego. Uruguay y Paraguay están a un paso de certificar su pase directo con 24 unidades, ya que le sacan seis de distancia a Venezuela (18 puntos), que está en la séptima colocación que repartirá el repechaje. Entre medio está Colombia (22) y más abajo figuran Bolivia (17) y Perú (12) con Chile ya sin chances.

Si la Vinotinto no vence a Argentina en el Estadio Monumental de Buenos Aires, Uruguay y Paraguay estarán clasificados de manera directa independientemente de sus marcadores contra Perú y Ecuador, respectivamente. A Celestes y Guaraníes también les alcanzará con un empate en sus presentaciones de esta jornada.

Colombia, por su parte, se clasificará de manera directa en esta 17ª fecha si vence a Bolivia como local sin importar ningún otro resultado. Si los cafeteros empatan, avanzarán si los venezolanos no triunfan contra la Albiceleste. En el caso de perder, podrían llegar a protagonizar una verdadera final el próximo martes contra Venezuela en Maturín.

La batalla por el Repechaje es de lo más reñido. Si bien Venezuela y Bolivia tienen oportunidades matemáticas de alcanzar el boleto directo al Mundial, la realidad los tiene como actores estelares del 7° lugar con Perú expectante, ya que tiene 12 puntos y necesita de un verdadero milagro para tener chances de alcanzar ese último pasaje disponible.

La Vinotinto depende de sí misma para jugar un Mundial por primera vez en su historia aunque tendrá dos paradas bravas contra Argentina en Buenos Aires y frente a Colombia en Maturín. Bolivia, un punto por detrás, visitará a los Cafeteros y luego recibirá a Brasil.

Con una Copa del Mundo que tendrá 48 selecciones por primera vez en la historia, FIFA realizará también un Repechaje especial que se desarrollará entre el 26 y el 31 de marzo del 2026. De los seis equipos que llegarán a la Repesca (1 de Conmebol, 1 de Oceanía, 1 de África, 1 de Asia y 2 de Concacaf), los dos mejores ubicados por Ranking FIFA estarán directamente en las dos “finales” por los últimos dos boletos disponibles y los otros cuatro afrontarán las semifinales. Hasta ahora, Nueva Caledonia (por Oceanía) es el único ya clasificado para este mini torneo.

La FIFA ya confirmó que el sorteo que organizará los 12 grupos de la Copa del Mundo 2026 se realizará el viernes 5 de diciembre del 2025 en el Kennedy Center de Washington DC a partir de las 12 horas (local). Es decir que el orden de las zonas se celebrará sin la confirmación de algunos de los clasificados.

LA AGENDA DE LA FECHA 17 DE LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

20.30: Argentina vs. Venezuela (Buenos Aires)

20.30: Uruguay vs. Perú (Montevideo)

20.30: Paraguay vs. Ecuador (Asunción)

20.30: Colombia vs. Bolivia (Barranquilla)

21.30: Brasil vs. Chile (Río de Janeiro)

LA AGENDA DE LA FECHA 18 DE LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

20.00: Ecuador vs. Argentina (Guayaquil)

20.30: Bolivia vs. Brasil (El Alto)

20.30: Venezuela vs. Colombia (Maturín)

20.30: Perú vs. Paraguay (Lima)

20.30: Chile vs. Uruguay (Santiago de Chile)

*TODOS LOS HORARIOS SON ARGENTINOS