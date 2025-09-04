EN EL ÚLTIMO PARTIDO DE MESSI EN EL PAÍS, LA SELECCIÓN ARGENTINA RECIBE A VENEZUELA POR LAS ELIMINATORIAS

Este jueves, la Selección argentina se medirá ante Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, en lo que será un encuentro especial: el último oficial de Lionel Messi en el país con la Albiceleste.

El partido está programado para las 20:30 en el estadio Monumental y se podrá ver por TyC Sports y Telefe. El árbitro será el chileno Piero Maza, acompañado en el VAR por su compatriota Juan Lara.

Con el condimento de la despedida de Messi, se espera una emotiva ovación final para el mejor jugador de la historia. “Juega el jueves, cómo no va a jugar”, reconoció Lionel Scaloni sobre la presencia del capitán ante la Vinotinto.

Lionel Messi sonríe durante una práctica de Argentina de cara al partido contra Venezuela por las eliminatorias para el Mundial 2026. (AP Foto/Gustavo Garello)

En lo deportivo, el conjunto de Scaloni lidera las Eliminatorias con 10 puntos de ventaja sobre Ecuador —su escolta y próximo rival— y ya tiene asegurada la clasificación al Mundial.

De cara al partido, el entrenador mantiene dos incógnitas en el once inicial. En el mediocampo, Giovani Lo Celso o Nico Paz o incluso Franco Mastantuono podrían reemplazar a Alexis Mac Allister, que casi no entrenó con el grupo por un problema con su vuelo. En la delantera, las opciones son: Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

Por su parte, el elenco del argentino Fernando Batista sueña con lograr su primera clasificación al Mundial, aunque la tiene complicada: se ubica séptimo, en zona de repechaje, con 18 puntos, a cuatro de Colombia. Además, su perseguidor, Bolivia, suma 17 y buscará dar pelea en estas dos fechas.

Las posibles formaciones de la Selección argentina y Venezuela, por Eliminatorias

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nico Paz o Giovani Lo Celso o Franco Mastantuono, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Miguel Navarro; Tomás Rincón, Cristian Cásseres, Yeferson Soteldo, Jefferson Savarino, Eduard Bello y Salomón Rondón. DT: Fernando Batista